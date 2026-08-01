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Lezzet

Lokmalık Füme Etli Kanepe Tarifi

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Çıtır ekmek dilimleri üzerinde buluşan yumuşacık patates ezmesi, füme et ve zeytin ezmesinin uyumuyla hazırlanan lokmalık füme etli kanepe tarifi, hem şık sunumu hem de doyurucu lezzetiyle kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her ana yakışıyor.

Kısa sürede hazırlanabilen bu pratik tarif, özel davetlerde iştah açıcı bir ikram olarak öne çıkarken tek lokmada zengin aromaları bir araya getiren enfes bir alternatif sunuyor. Peki; füme etli kanepe nasıl yapılır? İşte füme etli kanepe tarifi ve malzemeleri.

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