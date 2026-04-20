Alışveriş devi QVC hisseleri iflas açıklamasıyla çakıldı: Bir günde yüzde 70 değer kaybı
Ev alışverişi dünyasının dev ismi QVC, yaklaşık kırk yıllık faaliyet süresinin ardından finansal yapısını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruma başvurusunda bulundu.
Kanalın ana şirketi olan QVC Group, Perşembe günü yaptığı duyuruyla, 6,6 milyar dolar seviyesindeki devasa borç yükünü 1,3 milyar dolara indirmeyi hedefleyen gönüllü bir Chapter 11 (İflas Koruma) sürecine girdiğini açıkladı.
Benzer Haberler
Enerjide yeni dönem: Hibrit kapasite düzenlemesi yürürlükte
20.04.2026Genel
Türkiye’nin net UYP verisi açıklandı: Şubatta 347,6 milyar dolar açık
20.04.2026Genel
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış
20.04.2026Genel
Titanic’ten kalan can yeleği servet değerine satıldı: Fiyatı şaşırttı
20.04.2026Genel