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Ekonomist

TCMB rezervlerinde düşüş: Toplam rezervler 159,2 milyar dolara geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervlerinde düşüş kaydedildi. 26 Mayıs haftasında rezervler 949 milyon dolar azalışla 159 milyar 226 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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