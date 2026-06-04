TCMB rezervlerinde düşüş: Toplam rezervler 159,2 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervlerinde düşüş kaydedildi. 26 Mayıs haftasında rezervler 949 milyon dolar azalışla 159 milyar 226 milyon dolar seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Benzer Haberler
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranında sınırlı yükseliş
04.06.2026Genel
Vergi düzenlemeleri yürürlükte: Varlık barışı uzatıldı, yurt dışı varlıklara yeni güvence
04.06.2026Genel
Vize başvurularında bot şüphesi: Yedi aracı kurum mercek altına alındı
03.06.2026Genel
İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?
02.06.2026Genel