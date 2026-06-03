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Ekonomist

Vize başvurularında bot şüphesi: Yedi aracı kurum mercek altına alındı

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Schengen vizesi başvurularında randevuları bot yazılımlar üzerinden kapatarak kazanç elde ettiği iddia edilen kişi ve şirketler Meclis gündemine getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili yedi şirketin mercek altına alındığını açıkladı.

Schengen vizesi başvurularında özel aracı kurumlara yönelik tartışmalar Meclis gündemine taşındı. Bot yazılımlar aracılığıyla alınan randevuların ticari amaçla satıldığı ve bunun haksız ticari uygulama ile tüketici hakkı ihlali oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin soru önergelerini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

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