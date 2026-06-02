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İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?

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Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanması beklenirken, il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe de netlik kazandı. Nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı ve şehir merkezine uzaklık gibi ölçütlerde öne çıkan ilçeler arasında hangi yerlerin bulunduğu merak ediliyor. İşte il olmaya aday gösterilen o 24 ilçe...

Türkiye'de il statüsü kazanması beklenen ilçeler yeniden gündeme gelirken, TÜİK verilerine göre il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe öne çıktı. TÜİK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir konumda bulunması gerekiyor. Ayrıca yine aynı kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybediyor.