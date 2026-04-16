Ateşkes ve kalıcı barış senaryosunda altın nasıl hareket edebilir?

GCM Yatırım Araştırma Ekibi, ateşkes ve kalıcı barış senaryosunda altına ilişkin beklentilerini ‘enerji kanalı üzerinden yeni fiyatlama’ odağında ele aldığı bir analiz hazırladı. GCM Yatırım’a göre; mevcut piyasa koşullarında altın fiyatlarında belirleyici olan ana kanal; enerji ve faiz beklentileri olduğundan enerji maliyetleri üzerinden şekillenen makro görünümün dikkate alınması daha anlamlı bir yaklaşım sunuyor.

Altında kısa vadede yön arayışı sürüyor. Güçlenen dolar ve ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla ilk etapta ons altın baskı altında kalsa da ateşkesin uzatılması ve kalıcı bir saldırmazlık anlaşması olabileceğine dair beklentiler kapsamında barış umutlarının korunması yukarı yönlü denemelerin de sürmesini sağlıyor.