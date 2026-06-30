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Bakan Mehmet Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: "Yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

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Mayıs ayı işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak için aktif işgücü politikaları uygulamaya devam ettiklerini kaydetti. Bakan Şimşek ayrıca, yapısal adımları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini de ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Mayısta istihdamın aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, istihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.