Genel 1 dk okunma süresi

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

İçeriği Paylaş

Bu haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yüzde 3,48 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,50 geriledi. Dolar/TL yüzde 0,38, euro/TL ise yüzde 1,22 yükseldi.

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu. BIST 100 endeksi, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.