Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bu haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yüzde 3,48 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,50 geriledi. Dolar/TL yüzde 0,38, euro/TL ise yüzde 1,22 yükseldi.
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı.
Benzer Haberler
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı: IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor! Pakette başka neler var?
31.07.2026Genel
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı haziranda düştü
30.07.2026Genel
Gerçeği yansıtmayan indirim algısına yeni önlem: İndirim öncesi fiyat artık böyle belirlenecek
29.07.2026Genel
Etiket ile kasa fiyatı farklıysa ne olur? Masa ve kuver ücreti alınabilir mi? Ticaret Bakanlığı açıkladı
28.07.2026Genel