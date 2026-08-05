Dışı güzelce mühürlenmiş, içi yumuşacık kalan eti ve mis gibi biberiye aromasıyla öne çıkan biberiyeli bonfile tarifi, kısa sürede hazırlanan ama restoran lezzeti sunan özel bir ana yemek alternatifi oluşturuyor.

Sarımsak ve tereyağının ete kattığı zengin aroma, biberiyenin ferah kokusuyla birleşerek her lokmada dengeli ve doyurucu bir lezzet sunuyor. Özel davet sofralarından aile yemeklerine kadar her menüye yakışan bu tarif, doğru pişirme teknikleriyle lokum kıvamında sonuç elde etmek isteyenler için vazgeçilmez seçeneklerden biri oluyor. Peki; biberiyeli bonfile nasıl yapılır? İşte biberiyeli bonfile tarifi ve malzemeleri...



