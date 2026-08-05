Kendine has hafif ekşimsi aroması ve mis gibi narenciye kokusuyla kahvaltı sofralarını zenginleştiren şekerlenmeyen kumkuat reçeli tarifi, doğru pişirme tekniği sayesinde uzun süre kıvamını koruyan lezzetli bir alternatiftir.

Meyvelerin bütünlüğünü bozmadan hazırlanan bu reçel, parlak görünümü ve dengeli tatlılığıyla hem ekmeğin üzerine sürerek hem de çeşitli tatlılarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Pratik yapımı ve tam kıvamlı sonucu sayesinde ev yapımı reçel sevenlerin favorileri arasında yer almaya adaydır. Peki; kumkuat reçeli nasıl yapılır? İşte kumkuat reçeli tarifi ve malzemeleri...



