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Lezzet

Cevizli Kuskuslu Havuç Salatası Tarifi

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Yoğurdun ferahlatıcı lezzeti, havucun hafif tatlı aroması ve cevizin kıtır dokusunu bir araya getiren cevizli kuskuslu havuç salatası tarifi, davet sofralarından çay saatlerine kadar pek çok farklı menüye uyum sağlıyor.

Hem doyurucu hem de şık sunumuyla dikkat çeken cevizli kuskuslu havuç salatası tarifi, kuskusun kattığı farklı dokuyla klasik yoğurtlu salatalardan ayrılıyor. Önceden hazırlanabilmesi sayesinde kalabalık misafir sofralarında büyük kolaylık sağlayan bu tarif, dinlendikçe lezzeti daha da oturan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Havuç, yoğurt ve cevizin uyumunu sevenler için vazgeçilmez olmaya aday bu salata, sofralara hem renk hem de lezzet katıyor. Peki; cevizli kuskuslu havuç salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

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