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Lezzet

Muğla Halkası Tarifi

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Dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla yıllardır sofralarda yerini koruyan Muğla halkası tarifi, yoğurtlu hamuru ve kolay hazırlanışı sayesinde çay saatlerinden özel davetlere kadar her an için harika bir ikram seçeneği sunuyor.

Az malzemeyle hazırlanan bu geleneksel lezzet, kendine özgü halka şekli ve ağızda dağılan kıvamıyla hem büyüklerin hem de çocukların beğenisini kazanıyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis tarifi, uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla mutlaka tarif defterinize eklemelisiniz. Peki; Muğla halkası nasıl yapılır? İşte Muğla halkası tarifi ve malzemeleri...


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