Elektrikli araç stratejisi pahalıya patladı: Yatırımlarını geri çeken şirket 70 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı
Honda elektrikli araç yatırımlarındaki geri çekilmenin maliyeti nedeniyle 70 yıl sonra ilk yıllık zararını açıkladı. Honda Mart ayında sona eren mali yıla ait kazançlarında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir darbe aldıktan sonra 1955'ten bu yana yılın ilk yıllık zararını bildirmiş oldu.
Otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımlarının küresel ölçekte yavaşlaması tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç stratejisinde frene basmasının ardından, yaklaşık yetmiş yıldır-1955'ten bu yana-ilk kez yıllık bazda zarar ettiğini duyurdu.
Benzer Haberler
Bakanlık açıkladı: Yılın ilk 4 ayında bütçe açığı 758 milyar lirayı geçti
15.05.2026Genel
TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Yıl sonu tahmini yüzde 28’i aştı
15.05.2026Genel
Merkez Bankası rezervleri yeniden yükseldi
14.05.2026Genel
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı! Tahminler yukarı yönlü güncellendi
14.05.2026Genel