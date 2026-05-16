Elektrikli araç stratejisi pahalıya patladı: Yatırımlarını geri çeken şirket 70 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Honda elektrikli araç yatırımlarındaki geri çekilmenin maliyeti nedeniyle 70 yıl sonra ilk yıllık zararını açıkladı. Honda Mart ayında sona eren mali yıla ait kazançlarında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir darbe aldıktan sonra 1955'ten bu yana yılın ilk yıllık zararını bildirmiş oldu.

Otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımlarının küresel ölçekte yavaşlaması tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç stratejisinde frene basmasının ardından, yaklaşık yetmiş yıldır-1955'ten bu yana-ilk kez yıllık bazda zarar ettiğini duyurdu.