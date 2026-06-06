Yumuşacık kek katları, hafif krema dolgusu ve mevsimin sevilen meyvelerinden erikle hazırlanan erikli mini pasta tarifi, hem görünümü hem de lezzetiyle tatlı sofralarına şık bir dokunuş kazandırır.

Pratik sunumu sayesinde özel günlerde, davetlerde ve çay saatlerinde rahatlıkla tercih edilebilen erikli mini pasta tarifi, meyvenin ferah aromasıyla kremanın uyumunu bir araya getirir. Her lokmada dengeli bir tat sunan bu zarif tatlı, küçük porsiyonları sayesinde ikramlık olarak da oldukça kullanışlıdır. Renkli görünümü ve hafif yapısıyla yaz aylarının en sevilen tatlı alternatiflerinden biri olmaya adaydır. Peki; erikli mini pasta nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...