İş ve ekonomi dünyasını buluşturan UEZ 2026 bu akşam başlıyor

Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 9-12 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) bir araya gelecek.

Bu yılki teması, "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" olarak belirlenen zirve, Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından, 9-12 Nisan'da Sapanca'da düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da özel konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede yeni yatırım modelleri, yatırımlar, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler ele alınacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, görüşlerini dile getirecek. Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond'ın ve Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt özel konuk konuşmacı olarak katılacağı panellerde, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.