UEZ 2026 bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde Sapanca'da yapılacak
Tam 14 yıl önce 2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla yola çıkan Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), aradan geçen sürede "bölgenin en büyük buluşması" döngüsü, Avrupa'nın dikkatle izlenen, en beğenilen iş ve ekonomi organizasyonu unvanıyla anılmaya başlandı. Yıllar içinde gelişerek Türkiye'den ve dünyadan üst düzey 70 konuşmacı ve 2 bin katılımcıya ulaştı. UEZ, 2021'de pandemi döneminin hızla değişen gündemini ve dinamiklerini yakalamak üzere bahar ve güz olmak üzere iki kez hibrit formatta İstanbul'da hayata geçirildi.
Capital, Ekonomist, CeoLife ve Start Up dergileri tarafından organize edilen zirve, 2022 yılında tamamen yenilenerek tekrar fiziksel olarak Sapanca'da 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde 80'den fazla konuşmacı ve 1.000'e yakın üst düzey katılımcıyla düzenlenerek büyük beğeni topladı. UEZ 2022'ye Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande "özel konuşmacı" olarak katıldı. 2023 yılında 27-30 Nisan tarihlerinde zirve "Tek Dünya Ortak Bir Gelecek: Yeni Nesiller için Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri" ana teması altında hayata geçirildi.
UEZ 2023'e özel konuşmacı olarak Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'ın yanı sıra İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, İngiltere'de Cameron, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı olarak görev yapan Jo Johnson'a konuk ve "Değişen Global Düzen: Avrupa ve Türkiye'nin Yeni Rolleri" konusunda özel bir panele katıldılar. paylaştılar. 2024'te ise "Sorumluluk ve Duyarlılık: Yenilik, Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Profesör Yanis Varoufakis, Uber Başkan Yardımcısı Anabel Diaz, Yapay Zeka Uzmanı ve Girişimci Daniel Doll Steinberg, HSBC Baş Ekonomisti Janet Henry, Missouri Üniversitesi İktisat Tarihi Profesörü Max Gillman gibi çok sayıda saygın yerli ve yabancı fikir liderinin katılımıyla gerçekleşti.
2025 yılından itibaren ise zirvenin adı, markasını zaman içindeki gelişimini de temsil edecek şekilde yenilendi. Bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde Büyük Dönüşüm; Dayanıklı ve sürdürülebilir bir küresel sisteme geçişin pusulası konuşulacak.
İşte bu sene düzenlenecek zirvede konuşma yapacak isimler:
Mehmet Şimşek – Hazine ve Maliye Bakanı
Helle Thorning-Schmidt – Danimarka Eski Başbakanı
Önder Güler – Google Cloud Ülke Müdürü
Ahmet Erdem – SHELL Türkiye Ülke Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kasım Han - Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı & TED Üniversitesi MHBY
Ahu Tanrıkulu – Gazeteci / TV Anchor
Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı
Prof. Dr. Ali Hakan Kara - Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü
Dr. Ali Taha Koç – Turkcell Genel Müdürü
Alper Karagöz - Diffusion Capital Partners Ortak
RePie Portföy Genel Müdür – Altuğ Dayıoğlu
Berna Akyüz Öğüt - LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdür & YKÜ
Burak Ertaş – sahibinden.com CEO
Dr. Burcu Aydın - TEPAV Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü
Cem Cansu - Bacacı Yatırım Holding YKÜ
Cem Kural - Arçelik Türkiye Genel Müdür
Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Emre Hantaloğlu - Lenovo Türkiye Genel Müdür
Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO
Erdoğan Çoban – Şölen İcra Kurulu Başkanı & CEO
Prof. Dr. Evren Balta - Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü
Güven Özyurt - Ford Otosan Genel Müdür & YKÜ
Hakan Karamanlı - Tam Finans CEO
Haluk Kayabaşı - Kibar Holding CEO & YKÜ
Hulusi Acar - Mediamarkt Türkiye CEO
Işıl Kılınç Gürtuna - IBM Türkiye Genel Müdür
İsmail Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding YKÜ
Prof. Dr. Kamil Yılmaz - Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü
Lisa Kaestner - Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü
Dr. M. Emre Çamlıbel - RePie Yatırım Holding YKB
Dr. Mehmet Demiroğlu - TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür
Mehmet N. Erten - Erten&Erten Kurucu Ortak Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024 – 2025)
Mert Altınkılınç – Besler CEO
Dr. Murat Orhan – İDO Genel Müdür
Mustafa Murat Bartın – Migros Genel Müdür
Nevzat Aydın - GEN Türkiye YKB & Yatırımcı
Nihan Çolak Erol - Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO
Ömür Tan - QNB Türkiye CEO
Philip Hammond - Birleşik Krallık Eski Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanı
Seda Güler Mert - Garanti BBVA Baş Ekonomisti
Sedef Seçkin Büyük - Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü
Serdar Marangoz - Aydem Enerji CEO
Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO
Dr. Süleyman Özarslan - Picus Security Kurucu Ortak
Ümit Nuri Yıldız - Alarko Şirketler Topluluğu YKÜ & CEO
Yılmaz Yıldız - Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO
Yusuf Ürey – Innovance Kurucu & CEO
Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Başkan & CEO