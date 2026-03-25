UEZ 2026 bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde Sapanca'da yapılacak

Capital, Ekonomist, CeoLife ve Start Up dergileri tarafından organize edilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde “Büyük Dönüşüm” temasıyla Sapanca’da düzenlenecek.

Tam 14 yıl önce 2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla yola çıkan Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), aradan geçen sürede "bölgenin en büyük buluşması" döngüsü, Avrupa'nın dikkatle izlenen, en beğenilen iş ve ekonomi organizasyonu unvanıyla anılmaya başlandı. Yıllar içinde gelişerek Türkiye'den ve dünyadan üst düzey 70 konuşmacı ve 2 bin katılımcıya ulaştı. UEZ, 2021'de pandemi döneminin hızla değişen gündemini ve dinamiklerini yakalamak üzere bahar ve güz olmak üzere iki kez hibrit formatta İstanbul'da hayata geçirildi.

Capital, Ekonomist, CeoLife ve Start Up dergileri tarafından organize edilen zirve, 2022 yılında tamamen yenilenerek tekrar fiziksel olarak Sapanca'da 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde 80'den fazla konuşmacı ve 1.000'e yakın üst düzey katılımcıyla düzenlenerek büyük beğeni topladı. UEZ 2022'ye Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande "özel konuşmacı" olarak katıldı. 2023 yılında 27-30 Nisan tarihlerinde zirve "Tek Dünya Ortak Bir Gelecek: Yeni Nesiller için Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri" ana teması altında hayata geçirildi.