Genel 1 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

İstanbul'un hava kirliliği haritası: Havası en kirli ve en temiz ilçeler hangileri oldu?

İçeriği Paylaş

2025 ve 2026 Şubat ayına ait hava kirliliği verileri İstanbul için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Peki, kentte en kirli ve en temiz hava hangi ilçelerde görüldü?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının şubat aylarına ilişkin hava kirliliği verilerini içeren çalışmasını paylaştı.