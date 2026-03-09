İstanbul'un hava kirliliği haritası: Havası en kirli ve en temiz ilçeler hangileri oldu?
2025 ve 2026 Şubat ayına ait hava kirliliği verileri İstanbul için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Peki, kentte en kirli ve en temiz hava hangi ilçelerde görüldü?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının şubat aylarına ilişkin hava kirliliği verilerini içeren çalışmasını paylaştı.
Benzer Haberler
Trafikte APP Plaka dönemi bitiyor: Araç plakanız standartlara uygun mu? İşte plaka değiştirme rehberi...
09.03.2026Genel
En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?
09.03.2026Genel
TÜİK açıkladı: Şubat ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
09.03.2026Genel
Milyonlarca emekli merakla bekliyor: Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte konuşulan rakamlar ve ayrıntılar...
07.03.2026Genel