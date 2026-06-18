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Lezzet

Kıvamı Şaşmayan Portakallı Ayva Reçeli Tarifi

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Ayvanın kendine özgü aroması ile portakalın ferahlatıcı lezzetini buluşturan portakallı ayva reçeli tarifi, kahvaltı sofralarına renk ve lezzet katacak özel bir seçenek sunuyor. Uzun süre kıvam alarak pişen ayva parçaları, portakal suyu ve kabuğunun kattığı hoş aroma sayesinde klasik reçellerden farklı bir tat ortaya çıkarıyor.

Karanfilin hafif baharatlı dokunuşuyla zenginleşen bu reçel, hem görüntüsü hem de kokusuyla iştah açıcı bir lezzete dönüşüyor. Taze ekmekten kızarmış tostlara, peynir tabaklarından çeşitli tatlılara kadar birçok farklı sunumda kullanılabilen bu reçel, ev yapımı reçel sevenlerin favorileri arasında yer almaya aday oluyor. Peki; portakallı ayva reçeli nasıl yapılır? İşte portakallı ayva reçeli tarifi ve malzemeleri...


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