Haber kapak görseli
Yaşam
Leyleklerin yarımadası: Eskikaraağaç, Bursa

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç mahallesi, Uluabat (Apolyont) Gölü’nün güzellikleriyle çevrili bir yarımada üzerinde yer alıyor.

Göl, leyleklerin göç yolunda dinlenip beslendiği hayati bir durak, her yıl tekrarlanan bu döngüyü sessizce ayakta tutan bir eşik. Suyla iç içe yaşayan, sazlıkların ve sığ suların çevrelediği Eskikaraağaç ise yöredeki leylek varlığıyla özdeşleşmiş bir yerleşim; Avrupa Leylek Köyleri ağı üyesi, her yıl düzenlenen Leylek Festivali’nin ev sahibi. Uluabat ve Eskikaraağaç bize bir umut dersi veriyor, kuşların uçtuğu, göç döngüsünün devam ettiği ve doğanın her şeye rağmen ayakta kaldığı bir hikâye.

Fotoğraf: TOLGA İLDUN

