Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Ekonomist

Modern bir dönüşüm hikayesi: Artık ayakkabı değil, yapay zeka satacak! Hisseleri tek günde yüzde 582 değer kazandı

İçeriği Paylaş

Bir dönemin popüler sürdürülebilir ayakkabı markası Allbirds, finansal darboğazdan çıkış yolu olarak rotasını tamamen değiştirerek teknoloji dünyasına adım attı. Şirket tarafından Çarşamba günü yapılan sürpriz açıklamada, geleneksel ayakkabı üretiminin bırakılacağı ve iş modelinin tamamen yapay zeka hesaplama altyapısına kaydırılacağı duyuruldu.

Bir dönemin ikonik sürdürülebilir moda markası Allbirds, ayakkabı üretimini tamamen bırakıp rotasını yapay zekâ altyapısına kırarak iş dünyasında eşine az rastlanır bir dönüşüme imza attı.

Benzer Haberler

Yapay zeka, çip devini zirveye taşıdı: Tedarik zinciri aksasa da o durmuyor! Yüzde 58 kar artışıyla tarihi rekor

16.04.2026Genel

Markanın arkasındaki vizyon: SKIMS’i nasıl 5 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürdü?

16.04.2026Genel

TCMB açıkladı: Martta konut fiyatları reel olarak gerilerken, kiralar yükseldi

16.04.2026Genel

Ücretli çalışan sayısında yükseliş: Şubat ayında 15,5 milyonu geçti

16.04.2026Genel

Araç muayenede yeni dönem: Sahneye yapay zeka çıkıyor

15.04.2026Genel

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe mart ayında açık verdi

15.04.2026Genel

Darphane verileri açıklandı: İlk çeyreğin şampiyonu hangi altın çeşidi oldu?

15.04.2026Genel

Borsada spor şirketleri yatırımcısını üzdü: İlk çeyreğin bilançosu negatif

15.04.2026Genel

ABD-İran arasındaki tansiyonun düşmesi etkili oldu: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 27 Şubat'tan beri en düşük seviyede

15.04.2026Genel

Türkiye'nin lojistik üs olma konumu güçleniyor: Dünya Bankası'yla İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi anlaşması

15.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş