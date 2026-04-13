TCMB açıkladı: Cari dengede 7,5 milyar dolarlık açık

Merkez Bankası, şubat ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 7 milyar 478 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini, Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 1.462 milyon ABD doları açık verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 Şubat ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Şubat ayında cari işlemler hesabı 7.501 milyon ABD doları açık kaydetti.