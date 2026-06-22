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Lezzet

Tek Tepside Kolay Sebzeli Patates Böreği Tarifi

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Yufka açmadan kolayca hazırlanan, dışı güzelce kızarırken içi yumuşacık kalan bu börek; patates, renkli sebzeler, taze yeşillikler ve peynir çeşitleriyle sofralara doyurucu bir lezzet kazandırır.

Tüm malzemelerin tek kapta karıştırılmasıyla zahmetsizce hazırlanan sebzeli patates böreği tarifi, kahvaltıdan çay saatine kadar günün farklı öğünlerinde sunulabilir. Dolapta kalan sebzeleri değerlendirmek için de ideal olan bu tarif, dilimlenerek servis edildiğinde hem pratik hem de iştah açıcı bir seçenek oluşturur. Peki; sebzeli patates böreği nasıl yapılır? İşte sebzeli patates böreğitarifi ve malzemeleri...

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