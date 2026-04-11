UEZ 2026'nın kapanış oturumda kritik başlık: Geleceğin liderlik modeli nasıl olacak?

UEZ 2026'nın kapanış oturumunda "Gelecek İçin Liderlik: İnsani Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim" teması ele alındı. Oturumda, liderliğin dönüşümü ile kurumların insan, kültür, veri ve teknoloji ekseninde geleceğe hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ 2026) son oturumu "Gelecek İçin Liderlik: İnsani Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim" başlığıyla gerçekleşti. Oturum, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üyesi Mevhıne Canan Özsoy oturum başkanlığında, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ve Alternatif Bank Genel Müdürü & YKÜ Ozan Kırmızı'nın katılımıyla gerçekleşti.