Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026: 'Global ekonomide yeni dengeler ve Türkiye' oturumu gerçekleşti

Bu yıl "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde (UEZ 2026) oturumlar tüm hızıyla devam ediyor.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) kapsamında "Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye" oturumu yapıldı. Oturum, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Prof. Dr. Kamil Yılmaz ve Garanti BBVA, Baş Ekonomisti Seda Güler Mert'in katılımıyla gerçekleşti.