Veriler belli oldu: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri açıklandı

Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin mart ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.