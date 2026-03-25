Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
1 dk okunma süresi
Ekonomist

Veriler belli oldu: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri açıklandı

İçeriği Paylaş

Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin mart ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.

Benzer Haberler

TÜİK açıkladı: 2025 yılı işsizlik oranı belli oldu

25.03.2026Genel

Petrol piyasasında tarihin en büyük tedarik krizi: Savaş 500 milyon varillik kayba sebep oldu

24.03.2026Genel

EKK: Ekonomi şoklara karşı dayanıklılığını koruyor

24.03.2026Genel

Merkez Bankası açıkladı: Reel kesim güveninde düşüş

24.03.2026Genel

Araç içi telefon tutucu yasaklandı mı? DMM'den açıklama geldi

24.03.2026Genel

Nakit ihtiyacı satış getirdi: Altın güvenli liman rolünü terk mi ediyor? Analistler anlattı

23.03.2026Genel

Elektrikli araç şarjında önemli değişiklik: Ücretlendirme sistemi değişti

23.03.2026Genel

Tehlikeli mesleklerde yeni dönem: Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak

23.03.2026Genel

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni mart ayında azaldı

23.03.2026Genel

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Elektronik para hesaplarında 'nema' dönemi başlıyor

19.03.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş