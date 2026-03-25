Veriler belli oldu: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri açıklandı
Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin mart ayı sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, 2026 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi.
TÜİK açıkladı: 2025 yılı işsizlik oranı belli oldu
25.03.2026Genel
Petrol piyasasında tarihin en büyük tedarik krizi: Savaş 500 milyon varillik kayba sebep oldu
24.03.2026Genel
EKK: Ekonomi şoklara karşı dayanıklılığını koruyor
24.03.2026Genel
Merkez Bankası açıkladı: Reel kesim güveninde düşüş
24.03.2026Genel