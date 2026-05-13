Volkswagen Çin’de yeni sedanı tanıttı: Adında “ID" var ama plug-in hybrid çıktı
Volkswagen, Çin’de ürün gamını yine genişletti. SAIC ile kurduğu ortaklık SAIC Motor üzerinden yeni ID. Era 5S sedanı tanıttı.
Modelin adı “ID” serisine bağlı gibi duruyor. Ancak bu seri normalde tamamen elektrikli araçları temsil ediyor. ID. Era 5S ise plug-in hibrit motorla geliyor.
Boyut olarak Jetta’dan büyük, Arteon’a yakın
Araç 4.836 mm uzunluğa ve 2.766 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle ABD pazarındaki Jetta’dan daha büyük duruyor. Arteon’a ise oldukça yaklaşıyor ama onun biraz gerisinde kalıyor.
Tasarımda sade ama iddialı çizgi
Tasarım ekibi oranlarda “altın oran” yaklaşımını kullandığını söylüyor. Görsel referans olarak Bauhaus çizgisine de atıf yapıyorlar.
Aracın dış yüzeyi sade. Keskin hatlar öne çıkıyor. Ama genel profil, Volkswagen’in klasik muhafazakâr tasarım çizgisini kırmıyor.
Işık imzası ve yarı otonom sürüş
Ön ve arka tarafta tam genişlikte ışık barları yer alıyor. Bu yapı ID. Era 9X SUV modeline benziyor.
Aynalardaki mavi LED’ler dikkat çekiyor. Bu ışıklar, aracın bulut tabanlı sürüş sistemleri aktif olduğunda yanıyor.
Volkswagen, bu modelin şehir içinde yarı otonom sürüş sunan ilk sedan olacağını söylüyor.
İç mekân ve yazılım tarafı bulutta
İç tasarım henüz gösterilmedi. Ama şirket, kabinde bulut tabanlı akıllı bir sistem kullanacağını doğruladı.
Sistem, tüm kullanıcı deneyimini internet bağlantısı üzerinden yönetiyor.
Hibrit sistemle uzun menzil hedefi
Araç tamamen elektrikli değil. Plug-in hibrit motor kullanıyor.
Sadece elektrikle yaklaşık 160 km menzil sunuyor. Yakıt ve batarya birlikte kullanıldığında toplam menzil 2.000 km’yi aşıyor.
Ortalama tüketim değeri ise batarya boşaldığında bile düşük seviyede kalıyor. Açıklanan değer 100 km’de 2.82 litre.
Satış tarihi
ID. Era 5S, Çin’de önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Üretim ise yerel ortaklık üzerinden yapılacak.