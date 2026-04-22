Renault Scenic E-Tech Türkiye’de satışa çıktı

Modelin özellikleri şöyle açıklandı:

’’Scenic E-Tech Elektrikli, güçlü SUV karakterini, akıcı hatlar ve üst düzey konfor anlayışıyla buluşturuyor. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan model, keskin karakter çizgileri, yüksek teknoloji detayları ve dengeli oranlarıyla modern bir görünüm sunuyor.

4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle tasarlanan model, kompakt dış ölçüleriyle güçlü bir duruş sergilerken; iç mekânda maksimum yaşam alanı oluşturuyor. Geniş aks mesafesi ve kısa çıkıntılar hem dinamik bir siluet hem de üst düzey sürüş dengesi sağlıyor.

Gizli kapı kolları ile aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantların yanı sıra dikkat çekici tasarım detaylarıyla yalnızca görsel dinamizmi değil aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Ön bölümde konumlandırılan yeni Nouvel’R logo ve Renault’nun imzası haline gelen ışık tasarımı, modele güçlü bir kimlik kazandırıyor.

Model , farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunuluyor. Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor.