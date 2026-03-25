Yerli ve milli zırhlı SUV TULGA 4x4 göreve hazır: Jandarmaya teslimatı başladı

Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen, doğuştan zırhlı SUV modeli TULGA 4x4’ün jandarmaya sevkiyatına başlandı. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine önemli katkı sağlayacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı aracı TULGA 4x4'ün jandarmaya teslimatları başladı. İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, yüksek balistik koruma seviyesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konfor sunuyor.