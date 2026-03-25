Yerli ve milli zırhlı SUV TULGA 4x4 göreve hazır: Jandarmaya teslimatı başladı
Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen, doğuştan zırhlı SUV modeli TULGA 4x4’ün jandarmaya sevkiyatına başlandı. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine önemli katkı sağlayacak.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı aracı TULGA 4x4'ün jandarmaya teslimatları başladı. İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, yüksek balistik koruma seviyesi ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konfor sunuyor.
HGS kullanıcılarına kritik uyarı: Sahte mesajla dolandırıcılık tuzağına dikkat
25.03.2026Genel
Veriler belli oldu: Piyasanın, reel sektörün ve vatandaşın enflasyon beklentileri açıklandı
25.03.2026Genel
TÜİK açıkladı: 2025 yılı işsizlik oranı belli oldu
25.03.2026Genel
Petrol piyasasında tarihin en büyük tedarik krizi: Savaş 500 milyon varillik kayba sebep oldu
24.03.2026Genel