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Lezzet

Yoğurtlu Sosuyla Fırında Baharatlı Kabak Tarifi

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Fırında hafifçe kızaran kabakların aromatik baharatlarla lezzetlendirildiği yoğurtlu sosuyla fırında baharatlı kabak tarifi, pratik hazırlanışı ve iştah açan sunumuyla sofralara farklı bir dokunuş katıyor.

Sarımsaklı yoğurt sosunun kabaklarla uyum içinde buluştuğu bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına servis edilebilecek lezzetli bir alternatif sunuyor. Dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla dikkat çeken yoğurtlu sosuyla fırında baharatlı kabak tarifi, günlük menülerden misafir sofralarına kadar pek çok farklı sofrada kendine kolayca yer bulabilecek nefis bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki; yoğurtlu sosuyla fırında baharatlı kabak tarifi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...


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