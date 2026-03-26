100 milyon dolarlık bölüm bütçesiyle Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi

Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yeni oyuncu kadrosu, tartışmalar ve dev bütçesiyle dikkat çeken yapımın yayın tarihi de netleşti.

Uzun süredir beklenen Harry Potter dizisinin ilk resmi fragmanı yayınlandı. Proje, ilk kez 2021 yılının Ocak ayında duyurulmuştu. Büyük bütçesi ve geniş kapsamıyla dikkat çeken yapım, daha en başından itibaren farklı tartışmalarla gündeme geldi.

Tartışmalar ve tepkiler gölgesinde

Dizi, duyurulduğu ilk günden bu yana farklı tepkiler aldı. Bazı aktivist gruplar, yazar J. K. Rowling’in projede yer alması nedeniyle yapımı boykot etti.

Öte yandan, dizide Severus Snape karakterine hayat vereceği ifade edilen Paapa Essiedu, sosyal medyada ırkçı yorumlara ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Oyuncunun seçimi, hayran kitlesinin bir kısmı tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

Prodüksiyon sürecinde genç oyuncular arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar da gündeme geldi. Ayrıca, önceki sekiz filme bağlılığı yüksek olan izleyiciler, yeni uyarlamaya temkinli yaklaştı.

Buna rağmen yapımcı şirket Warner Bros., dizinin kitaplara sadık kalacağını ve klasik filmlerin serinin merkezindeki yerini koruyacağını vurguladı.

Yeni kadro ve dikkat çeken isimler

Yeni dizide Hogwarts’ın ana üçlüsü farklı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Harry Potter, Dominic McLaughlin; Ron Weasley, Alastair Stout; Hermione Granger ise Arabella Stanton tarafından oynanıyor.

Fragmanda, yeni kadronun yanı sıra birçok tanıdık karakter de kısa sahnelerle yer alıyor. Severus Snape karakteri ise karanlık bir koridorda asasını doğrulturken görülüyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Janet McTeer (Minerva McGonagall)

Nick Frost (Rubeus Hagrid)

Luke Thallon (Quirinus Quirrell)

Paul Whitehouse (Argus Filch)

Katherine Parkinson (Molly Weasley)

Orijinal film serisinden yalnızca Warwick Davis, Profesör Flitwick rolüyle projeye geri dönüyor. Önceki filmlerin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson’ın kısa birer konuk oyuncu olarak yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

HBO’nun en büyük projelerinden biri

Dizi çekimleri, Leavesden Studios yakınlarında kurulan özel setlerde gerçekleştiriliyor. Aynı alan, daha önce Harry Potter filmlerinin çekildiği Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter ile de biliniyor.

Yapım, bölüm başına 100 milyon doları aşan bütçesiyle HBO tarihinin en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Dizi, her biri bir kitaba karşılık gelen toplam 7 sezondan oluşacak ve yaklaşık 10 yıllık bir yayın planına yayılacak.

HBO’nun orijinal içerik sorumlusu Sarah Aubrey, dizinin evrenini “olağanüstü” olarak tanımladı. Paylaşılan ilk görselde, Harry karakterinin Gryffindor peleriniyle kalabalık bir Quidditch sahasına doğru ilerlediği görüldü.





Yayın tarihi ve ekip

Dizinin senaryosu ve yürütücülüğü, Francesca Gardiner tarafından üstleniliyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod yer alıyor.

Harry Potter dizisi, HBO ekranlarında 2026 yılının Noel döneminde izleyiciyle buluşacak. İlk sezon toplam 8 bölümden oluşacak.