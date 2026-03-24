Harry Potter'ın yeni dizisinden ilk görüntü yayınlandı

Yeni Harry Potter dizisinden ilk görüntü paylaşıldı. Hogwarts atmosferi geri dönerken, Harry Potter’ın yeni hali dikkat çekti.

Hogwarts atmosferi geri döndü

Paylaşılan sahnede Harry Potter, sırtında 7 numaralı peleriniyle Hogwarts avlusunda ilerliyor. Zemin karla kaplı. Etraf öğrencilerle dolu. Arka planda ise okulun kuleleri ve bina sancakları dikkat çekiyor.

Görüntü, doğrudan Quidditch maçına giden bir anı hissettiriyor. Özellikle pelerindeki “Potter” yazısı ve numara detayı öne çıkıyor.

Detaylar dikkat çekti

Kostüm tasarımı klasik seriye sadık kalıyor ama daha gerçekçi bir hava taşıyor. Kalabalık sahne ve doğal atmosfer, dizinin daha ciddi bir ton yakalayacağını gösteriyor.

Paylaşımın altındaki yorumlar da aynı noktaya odaklandı. İzleyiciler özellikle kostümleri ve atmosferi övdü.

Beklenti yükseldi

Henüz hikâye detayları netleşmedi. Ama bu ilk görüntü bile beklentiyi ciddi şekilde artırdı. Dizi, Harry Potter series kitaplarını yeniden ve daha detaylı bir şekilde ekrana taşıyacak.

Şimdi herkesin aklında aynı soru var: Bu yeni uyarlama, eski serinin büyüsünü yakalayabilecek mi?