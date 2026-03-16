Oscar 2026 kazananlar listesi: Sinema dünyasının en büyük gecesi
2026 Oscar gecesinde büyük sürprizler belki azdı ama rekabet seviyesi tavan yaptı. Gece boyunca ödüller adeta iki dev yapım arasında paylaşıldı. Bir tarafta 16 adaylıkla rekor kıran Ryan Coogler imzalı vampir destanı Sinners, diğer tarafta ise 13 adaylıkla onu takip eden Paul Thomas Anderson’ın One Battle After Another filmi vardı.
Oscar 2026: Gecenin tam kazananlar listesi
|Kategori
|Kazanan
|Film
|En İyi Film
|🏆 One Battle After Another
|One Battle After Another
|En İyi Yönetmen
|🏆 Paul Thomas Anderson
|One Battle After Another
|En İyi Erkek Oyuncu
|🏆 Michael B. Jordan
|Sinners
|En İyi Kadın Oyuncu
|🏆 Jessie Buckley
|Hamnet
|En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
|🏆 Sean Penn
|One Battle After Another
|En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|🏆 Amy Madigan
|Weapons
|En İyi Uluslararası Film
|🏆 Sentimental Value
|Sentimental Value
|En İyi Animasyon
|🏆 KPOP Demon Hunters
|KPOP Demon Hunters
|En İyi Belgesel
|🏆 Mr Nobody Against Putin
|Mr Nobody Against Putin
|En İyi Uyarlama Senaryo
|🏆 One Battle After Another
|One Battle After Another
|En İyi Özgün Senaryo
|🏆 Sinners
|Sinners
|En İyi Kurgu
|🏆 One Battle After Another
|One Battle After Another
|En İyi Görüntü Yönetimi
|🏆 Sinners
|Sinners
|En İyi Görsel Efekt
|🏆 Avatar: Fire & Ash
|Avatar: Fire & Ash
|En İyi Müzik
|🏆 Sinners
|Sinners
|En İyi Şarkı
|🏆 “Golden”
|KPOP Demon Hunters
|En İyi Ses
|🏆 F1
|F1
|En İyi Yapım Tasarımı
|🏆 Hamnet
|Hamnet
|En İyi Kostüm Tasarımı
|🏆 Frankenstein
|Frankenstein
|En İyi Saç ve Makyaj
|🏆 Frankenstein
|Frankenstein
|En İyi Casting
|🏆 One Battle After Another
|One Battle After Another
|En İyi Kısa Animasyon
|🏆 The Girl Who Cried Pearls
|The Girl Who Cried Pearls
|En İyi Kısa Film
|🏆 The Singers
|The Singers
|En İyi Kısa Film
|🏆 Two People Exchanging Saliva
|Two People Exchanging Saliva
|En İyi Kısa Belgesel
|🏆 All the Empty Rooms
|All the Empty Rooms
Gecenin diğer kazananları arasında animasyon kısa film dalında The Girl Who Cried Pearls, belgesel kısa filmde All the Empty Rooms öne çıktı. Canlı aksiyon kısa film kategorisinde ise ilginç bir sonuç çıktı; "The Singers" ve "Two People Exchanging Saliva" ödülü paylaştı.
Gecenin sonunda gülen taraf Paul Thomas Anderson oldu. Usta yönetmen, uzun yıllardır beklediği heykelciklere One Battle After Another filmi ile kavuştu.
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo gibi "ana kart" ödüllerini cebine koydu.
Filmin mutfağındaki isimler de boş dönmedi; kurgu ve bu yılın yeni kategorisi olan "en iyi casting" ödülleri de Anderson’ın ekibine gitti. Sean Penn ise törende olmasa da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilerek geceye damga vurdu.
Sinners ekibinden tarihi başarı
Ryan Coogler, Sinners ile En İyi Özgün Senaryo ödülünü alarak kalitesini konuşturdu. Ancak asıl alkış görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw’a gitti; kendisi bu dalda Oscar kazanan ilk kadın olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Müzik dünyasının dahi ismi Ludwig Göransson ise şaşırtmadı ve En İyi Film Müziği ödülünü koleksiyonuna ekledi. Gecenin en yüksek enerjili anı, Michael B. Jordan’ın iki farklı kardeşi canlandırdığı rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucaklamasıydı.
Joachim Trier’in Norveç yapımı draması Sentimental Value, gecenin en güçlü uluslararası adayıydı ve beklentileri boşa çıkarmayarak En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı.
Kuzey’in gururu ve Frankenstein’ın teknik şovu
Öte yandan Guillermo del Toro’nun görsel bir şölen sunan gotik Frankenstein uyarlaması, teknik kategorileri resmen domine etti. Yapım tasarımı, makyaj ve kostüm gibi dallarda tüm ödülleri silip süpürdü.
Kadın oyuncu tarafında ise Jesse Buckley rüzgarı esti. Hamnet filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Buckley, bu yıl aday olduğu her törenden zaferle ayrılma geleneğini Oscar ile taçlandırdı.