Eğlence
Oscar 2026 kazananlar listesi: Sinema dünyasının en büyük gecesi

2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Paul Thomas Anderson'ın büyük zaferi, Michael B. Jordan'ın oyunculuk şovu ve gecenin tüm kazananları tam liste yazımızda.

2026 Oscar gecesinde büyük sürprizler belki azdı ama rekabet seviyesi tavan yaptı. Gece boyunca ödüller adeta iki dev yapım arasında paylaşıldı. Bir tarafta 16 adaylıkla rekor kıran Ryan Coogler imzalı vampir destanı Sinners, diğer tarafta ise 13 adaylıkla onu takip eden Paul Thomas Anderson’ın One Battle After Another filmi vardı.

Oscar 2026: Gecenin tam kazananlar listesi

KategoriKazananFilm
En İyi Film🏆 One Battle After AnotherOne Battle After Another
En İyi Yönetmen🏆 Paul Thomas AndersonOne Battle After Another
En İyi Erkek Oyuncu🏆 Michael B. JordanSinners
En İyi Kadın Oyuncu🏆 Jessie BuckleyHamnet
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu🏆 Sean PennOne Battle After Another
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu🏆 Amy MadiganWeapons
En İyi Uluslararası Film🏆 Sentimental ValueSentimental Value
En İyi Animasyon🏆 KPOP Demon HuntersKPOP Demon Hunters
En İyi Belgesel🏆 Mr Nobody Against PutinMr Nobody Against Putin
En İyi Uyarlama Senaryo🏆 One Battle After AnotherOne Battle After Another
En İyi Özgün Senaryo🏆 SinnersSinners
En İyi Kurgu🏆 One Battle After AnotherOne Battle After Another
En İyi Görüntü Yönetimi🏆 SinnersSinners
En İyi Görsel Efekt🏆 Avatar: Fire & AshAvatar: Fire & Ash
En İyi Müzik🏆 SinnersSinners
En İyi Şarkı🏆 “Golden”KPOP Demon Hunters
En İyi Ses🏆 F1F1
En İyi Yapım Tasarımı🏆 HamnetHamnet
En İyi Kostüm Tasarımı🏆 FrankensteinFrankenstein
En İyi Saç ve Makyaj🏆 FrankensteinFrankenstein
En İyi Casting🏆 One Battle After AnotherOne Battle After Another
En İyi Kısa Animasyon🏆 The Girl Who Cried PearlsThe Girl Who Cried Pearls
En İyi Kısa Film🏆 The SingersThe Singers
En İyi Kısa Film🏆 Two People Exchanging SalivaTwo People Exchanging Saliva
En İyi Kısa Belgesel🏆 All the Empty RoomsAll the Empty Rooms


Gecenin diğer kazananları arasında animasyon kısa film dalında The Girl Who Cried Pearls, belgesel kısa filmde All the Empty Rooms öne çıktı. Canlı aksiyon kısa film kategorisinde ise ilginç bir sonuç çıktı; "The Singers" ve "Two People Exchanging Saliva" ödülü paylaştı.


Benzer Haberler

Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük LEGO sergisi

05.02.2026Eğlence

Polonya’nın kış harikası: Zakopane kar labirenti

03.02.2026Eğlence

Şarkılardan bir hikâye: “Dönmek İçin Eve” albüm filmi

02.02.2026Eğlence

Paris'te çağdaş sanatçı Şahin Demir'in "Bakışla Yüzleşme" sergisi açıldı

23.01.2026Eğlence

3.563 karatlık “Star of Pure Land” gün yüzüne çıktı

19.01.2026Eğlence

Acısız çok yakında BMAG'ta!

29.12.2025Eğlence

2026 gezi rehberi: Dünya Kupası’ndan Güneş tutulmasına en iyi rotalar

01.01.2026Eğlence

Pasifik’ten Güney Amerika’ya: BBC'nin bu yıl için önerdiği rotalar

12.12.2025Eğlence

2025’in en iyi 10 filmi: Yılın mutlaka izlenmesi gereken yapımları

12.12.2025Eğlence

2025’in en iyi albümleri: Ana akımın ötesinde parlayan 10 albüm

06.12.2025Eğlence
