Top Gun: Maverick neden bu kadar gerçek hissettiriyor? Bir astronot anlattı
Tom Cruise yıllarca Top Gun’ın devam filmi için çalıştı. Bu yüzden Top Gun: Maverick vizyona girmeden önce bile büyük bir beklenti oluştu. İlk filmden 36 yıl sonra gelen bu devam yapımı, yalnızca nostaljiye yaslanmadı. Filmdeki ayrıntılar, havacılık dünyasından gelen isimlerin de dikkatini çekti.
Eski astronot ve emekli savaş pilotu Chris Hadfield, filmi izledikten sonra etkisini gizlemedi. Kanada Hava Kuvvetleri’nde 25 yıl savaş pilotu olarak görev yapan Hadfield, Vanity Fair ile yaptığı röportajda filmi değerlendirdi. Ona göre bu yapım şimdiye kadar çekilmiş en iyi pilot filmlerinden biri.
Pilotların fark ettiği küçük detay
Hadfield, Tom Cruise’un ayrıntılara verdiği önemi özellikle vurguladı. Cruise yalnızca oyunculuk yapmadı; kendi uçağı olan P-51 Mustang ile gerçekten uçtu.
Filmde geçen küçük bir ifade de pilotların dikkatini çekti: “I have information Alpha.”
Bu cümle çoğu izleyici için sıradan görünebilir. Ancak pilotlar için net bir anlam taşır. Hadfield bunu şöyle açıklıyor:
Bu ifade, pilotun hava durumu ve pist bilgilerini içeren kaydı zaten dinlediğini gösterir. Yani kule aynı bilgileri tekrar etmek zorunda kalmaz.
Kısacası filmdeki bu küçük detay, gerçek havacılık prosedürlerini yansıtır.
Hadfield’ın kendi uçuş deneyimi
Hadfield yalnızca yorum yapan biri değil. Kariyeri boyunca farklı uçuş testlerinde görev aldı. Röportajda ilginç bir deneyiminden de söz etti.
Bir test sırasında F-18 uçağının kanat ucuna yerleştirilen bir scramjet motoru üzerinde çalıştı. Test sırasında motoru hidrojen ve atmosferdeki oksijenle ateşlemeyi başardıklarını anlattı.
Hadfield ayrıca filmdeki “en hızlı insan” iddiasına da küçük bir not düştü. Maverick filmde Mach 10 hızını geçiyor. Ancak Hadfield, astronot olarak görev yaptığı dönemde Mach 25 hızına ulaştığını söyledi.
Mach 10 sahnesi gerçekten mümkün mü?
Filmde Maverick test uçuşunda Mach 10’u geçiyor ve ardından uçak parçalanıyor. Hadfield’a göre bu sahne tamamen uçuk sayılmaz.
Ona göre Maverick’in hayatta kalmasının tek mantıklı açıklaması var:
Uçağın bir kaçış kapsülü taşıması.
Filmde kullanılan hayali SR-72 Darkstar prototipinin böyle bir sisteme sahip olması mantıklı görünüyor.
Gişede neden patladı?
Top Gun: Maverick yalnızca uçuş sahneleriyle konuşulmadı. Film, nostalji ile modern aksiyonu bir araya getirdi. Hikâye de ekip çalışmasına odaklandı.
Tom Cruise filmin merkezinde yer aldı. Kadroda Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris, Jon Hamm ve Val Kilmer da bulunuyor. Senaryoyu Ehren Kruger, Eric Warren Singer ve Christopher McQuarrie yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Joseph Kosinski oturdu.
Film gişede de güçlü bir sonuç aldı. Yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, dünya çapında 1,5 milyar dolara yakın gelir elde etti. Bu sonuç, Tom Cruise’un kariyerindeki en büyük açılışlardan birini getirdi.
Eleştirmenler de filmi olumlu değerlendirdi. Yapım şu anda Rotten Tomatoes’ta yüzde 96 puan taşıyor.
Havacılıkla ilgilenenler, aksiyon sevenler ya da sadece iyi bir sinema deneyimi arayanlar için Top Gun: Maverick uzun süre konuşulacak filmlerden biri olarak görülüyor.