2026 yaz oje trendleri: Bu sezonun en popüler 6 oje rengi

Dondurma tonları, retro kırmızılar ve süt banyosundan çıkmış gibi duran soft beyazlarla bu yaz oje renkleri genişliyor.

Fıstık yeşili

Son dönemin popüler rengi fıstık yeşili hiçbir yere gitmiyor. Bu yaz da bu renge doyuyoruz. Özellikle bronz tende oldukça şık duran bu ton, beyaz ve krem kombinlerle birlikte kullanıldığında rahatça öne çıkabiliyor. Canlı renk kullanmayı seven ama klasik neonlardan uzak durmak isteyenler için sezonun en güçlü alternatiflerinden biri.

Flormar oje, 79,99 TL - No: 006 / Pastel oje, 119 TL - No: 440

Şeftali

Güneş öpmüş hissini manikür ve pedikürlere taşımanın tam zamanı. Şeftali tonları yaz mevsiminin o “güneş görmüş” etkisini tırnaklara taşıyor. Soft pembe ile sıcak turuncu arasında kalan bu renkte parlak bitişliler dikkat çekiyor. Günlük kullanım için oldukça pratik olan bu ton, tatil bavullarının da vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Beaulis oje, 89 TL – No: 364 / Sephora Collection oje, 319 TL – No: 301

Bebek mavisi

Yazın etrafımız mavinin her tonuyla sarılıyor. Ancak bu yaz bebek mavisi yeniden yükselişe geçti. Temiz görünümlü manikür sevenler için iyi bir alternatif olan bu renk, yaz kombinlerine ferah bir dokunuş katıyor. Beyaz gömlekler, açık denim parçalar ve doğal makyajlarla birlikte oldukça uyumlu duracaktır.

Gucci oje, 1.788 TL - No: 716 / Note oje, 99,90 TL - No: 115

Kırmızı

Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen kırmızı oje, her sezon farklı bir karakter kazanıyor. 2026 yazında öne çıkan kırmızı ise daha enerjik, daha parlak ve daha canlı bir tona sahip. En güzel tarafıysa hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanılabiliyor.

Mov oje, 120 TL - No: 10 / Unfilter Beauty, oje 79,95 TL - No: 60

Süt beyazı

Temiz, pahalı ve zahmetsiz görünen bir manikür etkisi yaratmak için eliminiz gittiği ilk renk genelde süt beyazı oluyor. Şeffafa yakın süt beyazı tonları, özellikle badem formundaki tırnaklarda çok zarif duruyor. Bakımlı görünmek isteyen ama abartılı renklerden hoşlanmayanlar için ideal.

Golden Rose, oje 100 TL - No: 01 / Kiko Milano oje, 329 TL - No: 04

Lila

Bu yazın en romantik rengi lila olacak. Bu rengin en güçlü yanı abartıya kaçmadan feminen bir görünüm yakalaması. Gümüş takılar ve soğuk alt tonlu makyajlarla birlikte etkisi hissedilebilir.

Chanel oje, 1.860 TL – No: 135 / Kalyon oje, 84 TL - No: 301