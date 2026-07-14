Yetersiz su içmek böbrek taşı riskini artırıyor! Uzmandan kritik uyarılar
Günlük koşuşturma içinde su içmeyi ihmal etmek, fark edilmeden böbrek sağlığını tehdit edebiliyor. Özellikle yaz aylarında artan sıvı kaybının yeterince karşılanmaması, böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Altunrende, yeterli su tüketiminin böbreklerin sağlıklı çalışması için temel koşullardan biri olduğunu vurguluyor. Böbreklerin her gün yaklaşık 150 ila 200 litre kanı filtreleyerek zararlı atıkları vücuttan uzaklaştırdığını belirten Altunrende, bu organların sıvı ve mineral dengesini sağlamanın yanı sıra tansiyonun düzenlenmesi ve birçok yaşamsal fonksiyonun sürdürülmesinde de kritik rol üstlendiğine dikkat çekiyor.
Yetersiz su tüketimi böbrek taşını tetikleyebilir
Prof. Dr. Altunrende'ye göre gün içinde yeterince su içilmediğinde idrarın yoğunluğu artıyor. Yoğun idrar ise zamanla minerallerin kristalleşmesini kolaylaştırarak böbrek taşı oluşma ihtimalini yükseltebiliyor. Bunun yanında idrar yolu enfeksiyonlarının görülme riski artarken, böbreklerin çalışma yükü de gereksiz şekilde yükseliyor. Özellikle yaz aylarında terleme nedeniyle vücuttan daha fazla sıvı kaybedildiğini hatırlatan Altunrende, kaybedilen suyun yerine konmamasının böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.
İdrar renginiz yeterince su içip içmediğinizi gösterebilir
Yeterli su tüketiminin en pratik göstergelerinden biri idrarın rengidir. Açık sarı ya da saman rengindeki idrar genellikle vücudun yeterli sıvı aldığını gösterirken, koyu renkli idrar daha fazla su içilmesi gerektiğine işaret edebiliyor.
Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda susamayı beklemeden gün içine yayılan düzenli su tüketiminin böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ve böbreklerin sağlıklı çalışmasını desteklediğini vurguluyor. Basit görünen bu alışkanlık, uzun vadede böbrek sağlığını korumanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.