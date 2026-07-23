Uçak biletini uyguna almanın püf noktaları...
Yerel siteler
Uçak bileti alacaksanız havayolu şirketi veya acentaların sitelerinin yanı sıra yerel pazar dinamiklerine daha hakim olan siteleri de mutlaka listenize ekleyin. Enuygun, Turna, Obilet gibi yerel platformlar, Türkiye’deki tüm otobüs, feribot ve uçak alternatiflerini bir arada sunuyor. Bazen hava yollarının kendi sitelerinde yer almayan özel acente indirimlerini yakalayabilirsiniz.
Kampanyaları takip edin
Bazı havayolu şirketleri sıklıkla sadece kendi mobil uygulamalarına özel indirimler yapar. Pegasus, yıl içinde sık sık “Yüzde 40 İndirim”, “1 Alana 1 Bedava” gibi kampanyalar düzenliyor. Pegasus’un mobil uygulaması üzerinde BolBol Oyna özelliği kayıp nesneleri bulduğunuzda her hafta puan kazanmanızı sağlıyor. Bu puanları ister bilet ister koltuk satın almada kullanabiliyorsunuz. AJet, özellikle erken rezervasyon dönemlerinde (örneğin sonbaharda sonraki yılın bahar/yaz dönemi için) yurt dışı biletlerini çok uygun fiyatlara satışa sunuyor. THY ise dönemsel olarak yurt içi uçuşlarda sabit “Erken Rezervasyon” fiyatları açıklıyor.
Farklı limanları deneyin
Büyük şehirlerde yaşıyorsanız veya sınır illerine yakınsanız alternatif meydanlar fiyatı ciddi şekilde düşürebiliyor. İstanbul Havalimanı (IST) yerine Sabiha Gökçen (SAW) çıkışlı uçuşları (veya tam tersini) kontrol edin. Genellikle Sabiha Gökçen’den kalkan düşük maliyetli hava yolları daha ucuz oluyor. Antalya’daysanız Corendon Airlines, belli dönemlerde 23 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışa sunuyor. Ayrıca “Yüzde 40 İndirim” kampanyaları da oluyor. Doğu Karadeniz’deyseniz Gürcistan (Batum) üzerinden, Edirne/Trakya yakınlarındaysanız Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya uçmak bazen yarı yarıya daha ucuz olabilir.
“Her yere” özelliğini kullanın
Belli bir tatil döneminiz var ama nereye gideceğinize karar vermediyseniz, Skyscanner veya Google Flights gibi sitelerin arama kısmına kalkış olarak yaşadığınız şehri yazıp, varış yerine “Her Yere” veya “Esnek Dünyayı Keşfedin” seçeneğini girin. Sistem size o tarihlerde Türkiye’den uçabileceğiniz en ucuz ülkeleri ve şehirleri listeleyecektir.
Çerez temizliği
Aynı uçuşu üst üste aradığınızda seyahat siteleri sizin o bileti almaya eğilimli olduğunuzu anlar ve fiyatları yapay olarak yüksek gösterebilir. Bilet aramalarınızı her zaman tarayıcınızın “Gizli Sekme” modunda yapın veya satın alma aşamasına geçmeden önce tarayıcı çerezlerinizi (cookies) temizleyin.
Peki hangi gün uçmalı?
Salı veya çarşamba günleri, gün ağarmadan önce ya da akşam yemeğinden sonra uçmanın genellikle en ucuz seçenek olduğu doğru ancak her zaman geçerli değil. En iyi fiyatı yakalamak için seçtiğiniz rotayı momondo.com üzerinden aratın ve ardından ekranın sağ üst köşesine yakın bir yerde bulunan "Uçuş Bilgileri" (Flight Insights) seçeneğine tıklayın. Bu özellik size ortalama olarak en ucuz ayı, günü, saati ve hangi hava yolunu kullanmanız gerektiğini gösterir.