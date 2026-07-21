Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Formsante

Bel ağrısını azaltmanın basit yolu: Uzmanlardan 30 dakika otur, 15 dakika ayağa kalk önerisi

İçeriği Paylaş

Uzun saatler masa başında çalışanların en sık yaşadığı sorunlardan biri olan bel ağrısına karşı basit bir çözüm öne çıkıyor. Araştırmalar, 30 dakika oturduktan sonra 15 dakika ayakta durmanın bel ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini, aynı zamanda odaklanmayı artırıp stres seviyesini düşürebileceğini gösteriyor.

Masa başında uzun saatler geçirmek, bel ve sırt ağrılarından duruş bozukluklarına kadar birçok kas-iskelet sistemi sorununa zemin hazırlayabiliyor. Son dönemde yapılan bir araştırma ise çalışma düzeninde yapılacak küçük bir değişikliğin önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 30 dakika oturduktan sonra 15 dakika ayakta durmayı alışkanlık hâline getiren kişilerde bel ağrısının belirgin şekilde azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu otur-kalk düzeninin gün boyunca tekrarlanmasının masa başı çalışanların fiziksel konforunu artırabileceğini belirtiyor.

Sadece bel için değil, zihinsel performans için de faydalı

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 30:15 otur-kalk düzeninin yalnızca fiziksel değil, zihinsel performans üzerinde de olumlu etkiler göstermesi oldu. Katılımcılarda odaklanma düzeyinin arttığı, stres seviyesinin ise azaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga üzerindeki yükü artırdığını, belirli aralıklarla ayağa kalkmanın ise kasların aktif kalmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

Masa başında çalışanlar için uygulanabilir bir alışkanlık

Özellikle gününün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren kişiler için 30:15 otur-kalk rutini kolay uygulanabilecek bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ayakta durmayı kısa yürüyüşler, esneme hareketleri veya su içmek için verilen molalarla desteklemek de hareketsiz kalma süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanlar ayrıca, düzenli fiziksel aktivite yapmanın, ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmanın ve gün içinde sık sık pozisyon değiştirmenin bel sağlığını korumada önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Böylece hem kas-iskelet sistemi üzerindeki yük azalıyor hem de çalışma verimliliği desteklenebiliyor.

Benzer Haberler

Haftada 2 gün bahçe işi yapmak sağlığı destekliyor: Uzmanlardan fiziksel aktivite uyarısı

20.07.2026Genel

Bitmeyen ergenlik: Araştırmaya göre ergenlik 32 yaşa kadar devam edebilir

18.07.2026Genel

Antrenman sonrası ne yemeli? Kas toparlanmasını hızlandıran doğru beslenme zamanlaması

17.07.2026Genel

Motivasyonunuz mu düştü? Bu 4 adım yeniden başlamanızı sağlayabilir

16.07.2026Genel

Yetersiz su içmek böbrek taşı riskini artırıyor! Uzmandan kritik uyarılar

14.07.2026Genel

Yaz güneşi altında parlayın: Sıcak günlerde cilt sağlığını koruma rehberi

07.07.2026Genel

Yazın bacaklarda artan ağırlık ve hassasiyet lipödem işareti olabilir

03.07.2026Genel

Açlık mı zayıflatır, yemek mi?

01.07.2026Genel

HPV testinde pozitif sonuç: En büyük yanılgılar ve gerçekler

26.06.2026Genel

Aleyna Solaker kendi yolunda, kendi ritminde

22.06.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş