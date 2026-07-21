Bel ağrısını azaltmanın basit yolu: Uzmanlardan 30 dakika otur, 15 dakika ayağa kalk önerisi

Uzun saatler masa başında çalışanların en sık yaşadığı sorunlardan biri olan bel ağrısına karşı basit bir çözüm öne çıkıyor. Araştırmalar, 30 dakika oturduktan sonra 15 dakika ayakta durmanın bel ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini, aynı zamanda odaklanmayı artırıp stres seviyesini düşürebileceğini gösteriyor.

Araştırmaya göre, 30 dakika oturduktan sonra 15 dakika ayakta durmayı alışkanlık hâline getiren kişilerde bel ağrısının belirgin şekilde azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu otur-kalk düzeninin gün boyunca tekrarlanmasının masa başı çalışanların fiziksel konforunu artırabileceğini belirtiyor.

Masa başında uzun saatler geçirmek, bel ve sırt ağrılarından duruş bozukluklarına kadar birçok kas-iskelet sistemi sorununa zemin hazırlayabiliyor. Son dönemde yapılan bir araştırma ise çalışma düzeninde yapılacak küçük bir değişikliğin önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu.

Sadece bel için değil, zihinsel performans için de faydalı

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de 30:15 otur-kalk düzeninin yalnızca fiziksel değil, zihinsel performans üzerinde de olumlu etkiler göstermesi oldu. Katılımcılarda odaklanma düzeyinin arttığı, stres seviyesinin ise azaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga üzerindeki yükü artırdığını, belirli aralıklarla ayağa kalkmanın ise kasların aktif kalmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

Masa başında çalışanlar için uygulanabilir bir alışkanlık

Özellikle gününün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiren kişiler için 30:15 otur-kalk rutini kolay uygulanabilecek bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ayakta durmayı kısa yürüyüşler, esneme hareketleri veya su içmek için verilen molalarla desteklemek de hareketsiz kalma süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanlar ayrıca, düzenli fiziksel aktivite yapmanın, ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmanın ve gün içinde sık sık pozisyon değiştirmenin bel sağlığını korumada önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Böylece hem kas-iskelet sistemi üzerindeki yük azalıyor hem de çalışma verimliliği desteklenebiliyor.