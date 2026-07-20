Haftada 2 gün bahçe işi yapmak sağlığı destekliyor: Uzmanlardan fiziksel aktivite uyarısı

Haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite, erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olurken; uzmanlar bahçe işleri gibi günlük yaşam aktivitelerinin de önemli katkılar sağladığını vurguluyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı'ya göre haftada en az iki gün yapılan bahçe işleri veya tempolu yürüyüş, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabilir.

Prof. Dr. Akı, fiziksel hareketsizliğin dünya genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından en önemli risk faktörleri arasında dördüncü sırada yer aldığını ve her yıl yaklaşık 3,2 ila 5 milyon ölüme neden olduğunu söyledi. Bu nedenle günlük yaşamda hareketi artıracak alışkanlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ev ortamında ya da günlük yaşam içinde uygulanabilecek basit fiziksel aktivitelerin hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Akı, tempolu yürüyüş ve bahçe işleri gibi aktivitelerin saatte yaklaşık 180 ila 360 kilokalori enerji harcanmasını sağladığını belirtti.

Özellikle düzenli egzersiz yapmaya vakit bulamayan kişiler için bahçe işleri, hem kasları çalıştıran hem de hareket süresini artıran pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aktivitelerin haftada en az iki gün yapılmasını öneriyor.

Prof. Dr. Akı, sağlıklı bir yaşam için yalnızca planlı egzersizlerin değil, gün içinde hareket etmeyi artıran tüm aktivitelerin önemli olduğunu vurgulayarak, yürüyüş yapmak, bahçe işleriyle uğraşmak ve uzun süre hareketsiz kalmamaya özen göstermenin yaşam kalitesini artırabileceğini söyledi.