2026’nın yeni güzellik trendi: 2016 makyajı geri dönüyor

2016 yılına duyulan nostalji, paylaşılan fotoğraflar, sadece stil ile değil, güzellikle de devam ediyor. Şimdiyse o günlere geri dönüyoruz.

“2026 yeni 2016” söylemi bir süredir kulağımızda. 2016 yılına ait paylaşılan fotoğraflar, stiller gün yüzüne çıkarken, şimdi sıra makyaja geldi. Clean girl makyajından sıkılanlar bunu beğendi. Çünkü 2016 sosyal medyanın altın çağı, YouTube beauty gurularının zirvesi ve full glam’in öne çıktığı dönemdi. Makyaj da çoğu zaman oldukça iddialı ve dramatikti. Kontür ile yüz şekillendirme, baking ile sabitleme, mat dudaklar… Geriye dönüp bakınca o dönemki makyaj stilini geri getirmek ne kadar mantıklı diye düşünülebilir. Özellikle o dramatik kaşların dönüşü biraz düşündürücü. Ancak şimdiki güzellik anlayışı bilinçli olduğundan, 2016 estetiğini birebir kopyalamak yerine biraz filtreleyip yumuşatınca 2026’ya uyarlamak çok da korkutucu değil.

2016’nın ayrılmaz ikilisi

2016 denildiğinde akla ilk gelen şey, keskin yüz hatları. Elmacık kemikleri belirgin, çene hattı net, burun ince görünmeliydi. Göz altı yoğun pudrayla sabitlenir, baking ile aydınlık alanlar dramatik biçimde vurgulanırdı. Bunun da mimarı Kardashian’ları anmamak mümkün değil. Şimdiyse yüz şekillendirme o kadar sert değil. Krem formüllerle yapılan, ciltle bütünleşen, dağıtılmış gölgeler tercih ediliyor. Çene hattını keskinleştirmek yerine şakaklara ve elmacık kemiğinin üstüne hafif sıcak tonlu bir gölge yapılıyor. Baking neredeyse tamamen terk edildi, pudra sadece ihtiyaç duyulan bölgeye, ince bir katman halinde uygulanıyor.

Ultra mat ten dönemi

2016’nın ten makyajı porselen gibiydi. Tam kapatıcı, ultra mat ve filtre görünümlü. Bugün serum fondötenler popüler olabilir ama bu, matın tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Aksine, iyi formüle edilmiş mat fondötenler yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Fark şu ki, artık tüm yüzü yoğun kapatıcılıkla örtmek yerine yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere uygulama yapmak tercih ediliyor.

Instagram kaşları

O dönemdeki koyu, belirgin ve geometrik kaşları unutmak mümkün değil. Pek geri dönmek istemeyeceğimiz bir dönem o açıdan. Bugün “allık körlüğü” diye bir kavramdan söz ediliyorsa, o yıllarda da adeta bir “kaş körlüğü” yaşanıyordu. Neyse ki kaş anlayışı büyük ölçüde değişti. Günümüzde kaşlar yukarı doğru taranıyor, boşluklar hafifçe dolduruluyor ve doğal kıl yapısı görünür bırakılıyor. Yani kaşın formu korunuyor ama blok gibi görünen sert çizgiler artık yok.

Dramatik gözler

Kuyruklu ve kusursuz bir eyeliner çekmek için defalarca silinip yeniden yapılan denemeler… 2016’nın vazgeçilmez ritüellerinden biri buydu. Son yıllarda eyeliner makyaj çantalarında biraz arka planda kalmış olsa da onları geri getirmenin vakti geldi. Tabii daha yumuşak bir yorumla. İnce bir çizgi çekip ardından hafifçe dağıtmak, sertliği kırarak daha modern bir görünüm yaratabiliyor. Farlarla desteklenen buğulu eyelinerlar da 2016’nın dramatik havasını günümüze uyarlamanın pratik yollarından biri.

Aşırı highlighter’dan ışıltıya

2016 gerçekten “parlak” bir yıldı. Elmacık kemiklerinde metalik bir ışıltı, burun kemiğinde keskin bir çizgi ve hatta çene ile alın ortasında yoğun aydınlatıcı görmek oldukça yaygındı. Bugün aydınlatıcı kullanımı daha dengeli olduğundan likit veya krem formüllerle ciltle bütünleşen bir ışıltı tercih ediliyor. “Cam cilt” trendi hala popülerliğini korurken, toz aydınlatıcılar da doğru uygulandığında etkileyici bir sonuç verebiliyor.

Mat doku

Mat rujlar bir dönem makyaj çantalarının vazgeçilmeziydi. Özellikle likit mat rujlar uzun süre kalıcılık sağlasa da gün içinde dudakları kurutabiliyordu. Mat rujlar hala popüler ama formülleri değişti. Yeni nesil mat rujlar daha esnek dokulara, daha konforlu bitişlere ve dudakları kurutmayan içeriklere sahip. Böylece 2016’nın o ikonik mat görünümünü yakalamak mümkün fakat çok daha rahat bir kullanım deneyimiyle.