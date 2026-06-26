HPV testinde pozitif sonuç: En büyük yanılgılar ve gerçekler

HPV testi pozitif çıkan birçok kişi kanser korkusuyla büyük endişe yaşayabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, HPV pozitifliğinin tek başına kanser anlamına gelmediğini belirterek, bağışıklık sisteminin vakaların yaklaşık yüzde 70-80’inde virüsü iki yıl içinde kendiliğinden temizleyebildiğini söyledi...

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), dünyada en sık görülen viral enfeksiyonlardan biri olarak kabul edilir. Kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de görülebilen bu virüsün birçok tipi bulunur. Bazı tipler yalnızca genital siğillere neden olurken, yüksek riskli bazı tipler uzun yıllar boyunca kalıcı hale geldiğinde rahim ağzı başta olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişiminde rol oynayabilir.

HPV pozitif olmak neden kanser olduğunuz anlamına gelmez?

HPV enfeksiyonlarının önemli bir bölümü hiçbir belirti vermeden seyredebilir. Sağlıklı bağışıklık sistemine sahip bireylerde enfeksiyonların yaklaşık yüzde 70-80’i iki yıl içinde kendiliğinden temizlenebilir. Bu nedenle HPV pozitif sonucu tek başına hastalık ya da kanser tanısı olarak değerlendirilmemelidir.

Asıl önemli olan, yüksek riskli HPV tiplerinin uzun süre kalıcı olması ve düzenli kontrollerin ihmal edilmesidir.

En büyük yanılgı: HPV sadece kadınları etkiler

Toplumda HPV’nin yalnızca kadınları ilgilendiren bir enfeksiyon olduğu düşünülse de virüs hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Bir diğer yanlış inanış ise HPV tanısının sadakatsizlik göstergesi olduğu düşüncesidir.

Oysa HPV yıllarca hiçbir belirti vermeden vücutta kalabilir. Bu nedenle enfeksiyonun ne zaman veya kimden bulaştığını belirlemek çoğu zaman mümkün değildir.

Güçlü bağışıklık virüsün temizlenmesine katkı sağlayabilir

Bağışıklık sistemi HPV ile mücadelede önemli rol oynar. Sigara kullanmamak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, yeterli uyumak ve stresi kontrol altında tutmak bağışıklık sistemini destekleyebilir ve virüsün kalıcılık riskini azaltabilir.

Ancak sağlıklı yaşam alışkanlıkları tek başına tedavi olarak görülmemeli; düzenli jinekolojik kontroller mutlaka sürdürülmelidir.

HPV aşısı geleceğe yapılan önemli bir yatırım

HPV aşıları günümüzde koruyucu hekimliğin en önemli uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Özellikle virüsle karşılaşmadan önce uygulandığında yüksek koruyuculuk sağlayan aşılar, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV ile ilişkili birçok kanser ve kanser öncüsü lezyonun gelişme riskini önemli ölçüde azaltabilir.

HPV aşısı yalnızca genç kadınlar için değil, uygun yaş grubundaki kadın ve erkekler için de önemli bir koruma yöntemi olarak değerlendirilmelidir.

Düzenli tarama hayat kurtarır

Rahim ağzı kanseri, düzenli tarama sayesinde büyük ölçüde önlenebilen kanser türleri arasında yer alır. Pap-Smear ve HPV DNA testleri, hücresel değişikliklerin henüz kansere dönüşmeden saptanmasına yardımcı olur.

Bu nedenle yaşa ve bireysel risk durumuna uygun tarama programları aksatılmamalıdır.

HPV konusunda doğru bilgiye ulaşmak, gereksiz kaygının önüne geçerken erken tanı ve korunma açısından da büyük önem taşır. Çünkü bazen yalnızca düzenli bir tarama testi ya da zamanında yapılan bir aşı, gelecekte gelişebilecek ciddi hastalıkların önlenmesinde belirleyici olabilir.



