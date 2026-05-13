Akıllı dolgularla sıvı yüz germe

Doğallıktan yana olanların son dönem gözdesi akıllı dolgular, hacim kaybı yerine cildin yenilenme sürecine odaklanıyor. Daha doğal, daha zamana yayılan ve cilt kalitesini arttırmayı hedefleyen bu akıllı dolgular yani biyostimülatörler, son dönemde herkesin dilinden düşürmediği sıvı yüz germede kullanılıyor.

Klasik dolgular ile biyostimülatörler (akıllı dolgular) arasındaki en temel fark nedir?

Klasik dolguların çoğu çapraz bağlı hyalüronik asit içerir. Daha çok yaşla birlikte kaybolan hacmi yerine koymak veya yüzü şekillendirmek için kullanılır. Biyostimülatörler ise sadece boşluk doldurmaz. Uygulandıklarında ciltte yeniden yapılanma sinyali oluşturarak başta fibroblast (cilt kök hücreleri) aktivasyonu olmak üzere kolajen üretimini destekler. Bazı biyostimülatörlerde yağ dokusu üzerinde de destekleyici etkiler olabileceğine dair veriler bulunuyor. Böylelikle zamanla cilt sıkılaşır, toparlanır; daha doğal bir hacim ve şekil desteği sağlanabilir. Bu nedenle etkileri daha doğal, daha zamana yayılan ve cilt kalitesini artıran bir çizgide ilerler. Kısacası biri daha çok şekillendirir ve hacim verir, diğeri ise cilt kalitesini artırırken daha natürel hacim ve şekil desteği sağlar. Özellikle poli-L-laktik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polikaprolakton bu yaklaşımın en bilinen örnekleridir.

Cildi içeriden uyandırmak tam olarak ne anlama geliyor?

Bu uygulamalar cilde dışarıdan hacim vermez. Cildin kendi yenilenme mekanizmasını harekete geçirir. Cilt kök hücrelerimiz olan fibroblastları uyararak kolajen ve elastin üretimini arttırır, böylece cilt zamanla daha sıkı, daha diri ve daha lift (kalkık) görünür.

Biyostimülatör çeşitleri nelerdir?

Biyostimülatörler arasında en sık poli-L-laktik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polikaprolakton kullanılır. Hepsi kolajen üretimini destekler ama etki şekilleri farklıdır. Poli-L-laktik asit daha çok hacmi azalmış, çökmüş ve yorgun görünen yüzlerde zamanla doğal bir toparlanma sağlar. Aynı zamanda popo şekillendirme, lift etme, diz-dirsek çevresi kırışıklıklarını tedavi etme ve selülit çukurlarını doldurmak için de kullanılır.

Kalsiyum hidroksiapatit hafif-orta cilt gevşemeleri, cilt incelmesi, çene hattında ve orta yüzde şekil kaybında hem destek hem sıkılık etkisiyle öne çıkar. Boyun cildi germe, dekolte ve el sırtındaki kırışıklıkları iyileştirmek içinde kullanılır. Polikaprolakton ise kontur desteği ve daha uzun süreli kolajen etkisi istediğimiz yüzlerde tercih edilir. En uzun ömürlü olan ve kolajen sentezini en çok arttıran budur. Kısacası seçim, hastanın yüz yapısına, cilt kalitesine ve ihtiyacına göre yapılır.

Doğallıktan yana olan biri için de uygun mu?

Evet, doğallıktan yana olan bir kadın için biyostimülatörler çok uygun bir seçenektir. Çünkü burada amaç yüzü bir anda doldurmak ya da ifadeyi değiştirmek değil, cildin kendi kolajen üretimini ve doku yenilenme sürecini desteklemektir. Kişinin dokusu bu uyarıya ne kadar iyi yanıt verirse, ciltte sıkılık, toparlanma, lifting ve doğal hacim etkisi de o kadar güzel ortaya çıkar. Bu yüzden sonuç daha yumuşak, daha zamana yayılan ve daha doğal görünür. Benim için iyi bir uygulamanın en önemli ölçütü, insanların yüzde işlem görmüş bir ifade değil, daha dinç, genç ve daha iyi görünen bir yüz fark etmesidir.

Hangi yüz tiplerine, hangi estetik kaygılara hangi tip biyostümülatör uygundur?

Hepsi sıvı yüz germe amacıyla kullanılıyor ama burada seçim yüz tipinden çok, yüzde baskın olan soruna göre yapılmalı. Yüzde genel olarak çökme varsa; incelmiş ve sarkmış görünüyorsa poli-L-laktik asit daha uygun olur. Çünkü daha yaygın bir kolajen uyarımıyla yüzü zaman içinde toparlar ve daha doğal bir dolgunluk hissi verir. Özellikle bir anda belirgin dolgu görüntüsü istemeyen, değişimin daha yavaş ve yumuşak olmasını isteyen kişilerde iyi bir seçenektir. Eğer sorun hafif-orta gevşeme, ciltte incelme, çene hattında netlik kaybı ya da alt yüzde toparlanma ihtiyacıysa kalsiyum hidroksiapatit daha çok öne çıkar. Çünkü hem yapısal destek verir hem de cilt kalitesini artırmaya yardımcı olur. Seyreltilmiş formları ise özellikle cilt kalitesi, sıkılık, boyun ve degaje gibi alanlarda sıkılaşma ve kırışıklıkları iyileştirme amacıyla daha sık tercih edilir. Polikaprolakton ise daha uzun süreli destek ve kontur istediğimiz yüzlerde düşünülür. Orta yüzde destek kaybı, kontur silinmesi, nazolabial alan ve yüz ovalinde uzun soluklu bir toparlanma beklentisi varsa güçlü bir alternatiftir. Yani daha kalıcı bir yapısal destek aradığımız hastalarda öne çıkar.

Sonuçları ne zaman elde ediliyor?

Biyostimülatörler klasik dolgu gibi tamamen anında çalışan uygulamalar değildir. Uygulama sonrası ilk günlerde bazen hafif bir dolgunluk, lifting ya da toparlanma görülebilir ama bu, işlemin asıl etkisi değildir. Gerçek sonuç zamanla ortaya çıkar. Çünkü bu ürünler cildin kendi kolajen üretimini uyararak çalışır. Genelde ilk değişimleri bir ay sonra görmeye başlarız, esas toparlanma ise üçüncü ve dördüncü aylarda belirginleşir. Özellikle poli-L-laktik asitte etki daha yavaş ve kademeli gelişirken, kalsiyum hidroksiapatitte daha erken yapısal destek görülebilir; yine de her ikisinde de biyolojik yenilenme süreci zamana yayılır.

Dolguların en büyük dezavantajı yapay bir görünüm sunabiliyor olmasıydı. Biyostimülatörlerde aynı durum söz konusu olabiliyor mu?

Olabiliyor ama genelde aynı nedenle oluyor: Yanlış hasta seçimi, yanlış ürün, yanlış doz ve aşırı uygulama. Yani sorun çoğu zaman biyostimülatörün kendisinden çok, nasıl ve kime uygulandığıyla ilgilidir. Doğru planlandığında biyostimülatörler yüzü bir anda şişiren değil, zamanla daha sıkı, daha dinç ve daha kaliteli gösteren uygulamalardır. Bu yüzden doğal görünüm ihtimali klasik hacim odaklı dolgulara göre çoğu zaman daha yüksektir. Polikaprolakton ile yapılan çalışmalarda doğal etki, daha dinlenmiş yüz, cilt kalitesinde iyileşme, doğal sonuçlar bildirilmiştir. Ama şunu da açık söylemek gerekir. Biyostimülatörlerde de fazla ürün verilirse, yanlış plana gidilirse ya da teknik hatası olursa doğallık bozulabilir. Nodül, düzensizlik, birikme ve aşırı düzeltme gibi istenmeyen görünümler tarif edilmiştir. Bu riskler özellikle teknik ve hacim planlamasıyla ilişkilidir. Kısacası iyi uygulandığında çok doğal durur, kötü uygulandığında bunda da yapaylık olabilir.

Pillow face (yastık yüz) dediğimiz aşırı şişkin görünümden biyostimülatörler sayesinde kurtulabilir miyiz?

Biyostimülatörler de enjeksiyonla uygulanır ama klasik dolgu gibi yüzü bir anda büyütmeyi hedeflemez. Amaç cildin kendi kolajen üretimini destekleyerek zamanla daha sıkı ve daha lift görünmesini sağlamaktır. Bu yüzden doğru uygulandığında “pillow face” riskleri çok daha düşüktür. Çünkü sonuç şişkinlikten çok toparlanma, lifting şeklinde ortaya çıkar. Bu uygulamalarla hacim verme ön planda değildir.

Bu yöntem mimiklerimizi ve ifade özgürlüğümüzü etkiler mi?

Genel olarak hayır. Biyostimülatörler botoks gibi kas çalışmasını azaltan işlemler değildir. Temel etkileri kası durdurmak değil, dokuda kolajen üretimini destekleyip cildi zamanla toparlamaktır, lift etmektir. Bu yüzden doğru hasta seçimi ve doğru uygulamayla mimikleri dondurmaz, ifade özgürlüğünü de kısıtlamaz. Botulinum toksin ise doğrudan yüz kasları üzerinde etkili olduğu için mimiklerde azalma onunla daha çok ilişkilidir.

Biyostimülatörler her yaş grubuna uygun mu?

Biyostimülatörler her yaşta aynı amaçla kullanılmaz. Asıl önemli olan yaş değil, cildin neye ihtiyaç duyduğudur. 30’lu yaşlarda yaklaşım daha çok koruyucudur. Bu dönemde amaç, kolajen kaybını yavaşlatmak, cilt kalitesini canlı tutmak ve ileride oluşacak gevşemeyi mümkün olduğunca geciktirmektir. Buna bağlı olarak kullanılan ürün ve seyreltme oranları da değişir. 50’li yaşlarda ise hedef artık sadece korumak değil, belirginleşen gevşeme, hacim kaybı ve kontur bozulmasını toparlamaktır. Yani 30’lu yaşlarda daha hafif, önleyici ve cildi iyi durumda tutmaya yönelik bir plan yaparken; 50’li yaşlarda daha onarıcı, daha destekleyici ve daha kapsamlı bir yaklaşım gerekir. Kısacası biri yaşlanmayı geciktirme yaklaşımıdır, diğeri ise zamanla kaybolan desteği yeniden kazandırma ve sıvı yüz germe yaklaşımıdır.

Bu işlemlerin ömrü ne kadar? Vücut bu maddeleri tamamen atıyor mu yoksa etkisi kalıcı mı?

Bu işlemlerin ömrü kullanılan biyostimülatöre, uygulanan bölgeye ve kişinin doku yanıtına göre değişir. Genel olarak kalsiyum hidroksiapatit yaklaşık 12 ila 18 ay, poli-L-laktik asit çoğu hastada 18 ila 24 ay, polikaprolakton ise en az iki yıl ve bazı formülasyonlarda daha uzun süre etkisini gösterebilir. Ama burada önemli olan şu; bunlar kalıcı maddeler değildir. Vücut bu ürünleri zaman içinde parçalar ve uzaklaştırır. Kalsiyum hidroksiapatit için 2,5 yıl sonra ürün kalmadığını gösteren MRI verileri vardır. PLLA (poli-L-laktik asit) vücutta laktik aside parçalanıp metabolize edilir, PCL (polikaprolakton) de biyobozunur ve rezorbe olur. Buna rağmen oluşan yeni kolajen bir süre daha cilde destek verdiği için etki bir anda kaybolmaz. Yani ürünler vücuttan uzaklaşır ama yapmış olduğu kök hücre stimülasyonu nedeniyle oluşan gençleştirme ve cildin yeniden yapılanma etkisi birkaç yıl devam eder.

Uygulama sırasında acı duyulur mu?

Bu işlemler tamamen ağrısız demek doğru olmaz ama neredeyse acısızdır diyebiliriz. İşlem esnasında çoğu hastanın tolere edebildiği, kısa süreli bir rahatsızlık şeklinde tarif edilir. Uygulama öncesinde kullanılan anestezik krem, uygun teknik ve gerektiğinde lidokain eklenmesi konforu belirgin şekilde artırır. İşlem sonrası en sık gördüğümüz durumlar hafif hassasiyet, ödem, kızarıklık ve nadiren morluktur. Bunlar çoğunlukla geçicidir. Çoğu kişi aynı gün günlük hayatına dönebilir ama önemli bir davet, çekim ya da toplantı öncesinde bir-iki gün pay bırakmak daha akıllıca olur. Çünkü bazı hastalarda özellikle morarma ve şişlik birkaç gün belirgin kalabilir. Kısacası bu işlemler genelde sosyal hayattan koparan işlemler değildir. Yaz-kış uygulanabilir. Ancak cildin yapısına, uygulama alanına ve kişinin morarmaya yatkınlığına göre kısa birkaç gün iyileşme süreci olabilir.

Piyasada çok farklı isimler duyuyoruz (gençlik aşısı, akıllı dolgu, kolajen aşısı). Bunların hepsi aynı kapıya mı çıkıyor?

Hayır, hepsi aynı şey değil. Bu isimler halk arasında sık kullanılıyor ama tıbbi olarak farklı grupları anlatıyor. “Gençlik aşısı” tek bir ürünün adı değil; daha çok mezoterapi ya da skin booster dediğimiz, cilt kalitesini, nemi ve kolajen uyarımını hedefleyen uygulamalar için kullanılan genel bir ifade. “Kolajen aşısı” ise doğrudan tip 1 kolajen içeren enjeksiyonları anlatıyor. “Akıllı dolgu” dediğimiz grup ise genellikle polikaprolakton gibi hem yapısal destek veren hem de zamanla kolajen üretimini uyaran biyostimülatör dolgular için kullanılıyor. Yani hepsi gençleşme başlığında buluşsa da aynı şey değiller. İçerikleri de, etki mekanizmaları da, verdikleri sonuç da farklı.

Bu uygulamanın geri dönüşü var mı? Yani sonucu beğenmezsek dolgu eritir gibi geri döndürebiliyor muyuz?

Bu uygulamalarda hyaluronik asit dolgudaki gibi “Beğenmezsek hemen eritip geri alalım” yaklaşımı ne yazık ki yok. Çünkü biyostimülatörler enzimle anında çözülen maddeler değil. Etkileri cildin kendi kolajen üretimi üzerinden gelişiyor. Hyaluronidaz, hyaluronik asit dolgular için önemli bir geri dönüş avantajı sağlarken biyostimülatörlerde böyle hızlı ve kolay bir geri çevirme mekanizması yok. Vücut bu maddeleri zamanla parçalar ve uzaklaştırır ama bu süreç günler içinde değil, daha uzun bir zaman içinde olur.

Sizce klasik dolgular tamamen tarih mi oluyor, yoksa daha uzun yıllar kullanılmaya devam edecek mi?

Bence klasik dolgular tamamen tarih olmuyor, uzun yıllar daha kullanılmaya devam edecek. Çünkü hyaluronik asit dolguların çok önemli avantajları var; anında sonuç vermeleri, çok kontrollü şekillendirme sağlamaları ve gerektiğinde geri döndürülebilmeleri hala büyük bir güven alanı yaratıyor. Dudakta, göz altı ve alında biyostimülatörler kullanılamıyor. Ancak normal dolgular bu alanlarda kullanılabilir. Normal dolgularla ince kırışıklıklar, sivilce çukurları anında doldurulabilir. Biyostimülatörler ise daha çok cilt kalitesi, sıkılık ve zamana yayılan doğal toparlanma tarafında güçleniyor. Yani bugün geldiğimiz noktada mesele “dolgu mu, biyostimülatör mü” sorusu değil; hangi hastada, hangi ihtiyaca, hangi ürünü seçtiğimiz. Ben geleceğin tek bir ürüne ait olduğunu düşünmüyorum. Nitekim sıvı yüz germede de en güzel sonuçlar biyostimülatör, normal dolgu ve botoks kombinasyonundan geçiyor.

Hangi bölgelerde kullanılyor?

Biyostimülatörleri sadece yüzde değil, boyun, dekolte ve el sırtı gençleştirme amaçlı kullanılabilir. Bu bölgelerde amaç yüzü doldurur gibi hacim vermek değil; incelmiş, kırışmış ve gevşemiş deriyi toparlamak, cilt kalitesini artırmaktır. Popoda şekil vermek, lift etmek ve hacim verme amacıyla güvenli bir şekilde kullanılabilir. Selülite bağlı oluşan çukur şeklinde görünümü düzeltme amacıyla da uzun yıllardır tercih ediliyor. Diz çevresinde, özellikle diz üstündeki gevşeklik ve kırışık görünümde de fayda görebiliyoruz. Dirsek çevresinde de yaşla belirginleşen gevşek ve kırışık görünüm için uygulanabiliyor; ancak bu alandaki bilimsel veri yüz, boyun, dekolte, el sırtı, popo ve diz kadar güçlü değildir. Kısacası biyostimülatörler sadece bir yüz uygulaması değil; doğru ürün ve doğru teknikle hem yüzde hem de vücudun farklı bölgelerinde de kullanılabilir.