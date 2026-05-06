Tubing maskara nedir? Uzun süre kalıcı ve akmayan kirpiklerin sırrı

Gün sonunda çıkarması zahmetli maskaralara alternatif olarak öne çıkan tubing maskaralar, göz makyajında yeni bir dönemin habercisi.

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız tubing maskara, klasik maskaralardan farklı mantıkla çalışan bir ürün. Bu maskaralar kirpiği boyamak yerine, her bir kirpiğin etrafını saran ince yapısıyla dikkat çekiyor. Uygulama sonrası kirpiklerin daha uzun, daha net ve daha düzenli görünmesine yardımcı oluyor.

Klasik maskaralardan farkı ne?

Tubing maskarayı farklı kılan şey, formülünün kirpik üzerindeki çalışma şekli. Klasik maskaralar kirpikte pigment bıraktığından hacimli ama bazen dağılmaya açık bir sonuç yaratabilir. Tubing maskaralarda ise kirpik adeta ince bir kılıfla kaplanıyor. Bu kılıf kuruduktan sonra sabitlenerek gün içinde yerinden oynaması minimuma iniyor. Bu yüzden akma, bulaşma veya göz altına siyah iz bırakma gibi sıkıntıları minimuma indirebiliyor.

Kimler için uygun?

Gün içinde makyajını kontrol etmek istemeyenler, sıcak havada veya yoğun tempoda çalışanlar bu ürünü sevebilir. Hassas göz yapısına sahip olanlar ve lens kullananlar da genellikle tubing maskarayı daha konforlu buluyor. Eğer hacimli ve dolgun kirpikler bekliyorsanız bu maskaralar size yeterli gelmeyebilir. Ayrıca çok yağlı göz çevresine sahip olan ve göz kremi kullanımını azaltmak istemeyenlerde, ürünün tutunma performansı beklenenden düşük olabilir.

Nasıl uygulanmalı?

Uygulamadan önce kirpiklerin temiz ve kuru olmalı çünkü göz kremi veya yağlı ürün kalıntıları ürünün tutunmasını zorlaştırabilir. Aşırı zigzag hareketlerden kaçınıp fırçayı kirpik diplerinden yukarı doğru tek hamlede sürmeye özen gösterin. İkinci katı uygulamak isterseniz, ilk katın tamamen kurumasını bekleyip öyle uygulayın.

Nasıl çıkarılır?

Tubing maskaranın en eğlenceli tarafı çıkarma aşaması. Kirpikler ılık suyla ıslatıldığında, ürün kirpiklerden küçük parçalar halinde ayrılıyor ve hafif bir baskı yapmak yeterli oluyor. Ovalamaktan kaçınarak nazik bir şekilde çıkarmaya çalışın.

Öne çıkan tubing maskaralar

Too Faced maskara 1.989 TL

Tarte maskara 1.959 TL

RevitaLash maskara 1.950 TL

Rival Loves Me maskara 299 TL

Note renkli tubing maskara 349,90 TL

Essence maskara 234,90 TL