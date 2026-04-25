Sağlıklı bir kalp için 6 öneri!

Kalp sağlığı, kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazlarından! Hayatınıza entegre edeceğiniz birkaç basit alışkanlıkla kardiyovasküler sağlığınızı koruyabilir, uzun ve sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirsiniz.

Hedef: Kaliteli ve yeterli uyku Püf noktası: Rutin oluşturmak

American Journal of Preventive Cardiology’de yayınlanan bir incelemeye göre; kaliteli ve yeterli uyku, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan düşük yaşam kaybı oranlarıyla ilişkili. Uzmanlar bu durumu uykunun kan basıncı, kan şekeri ve kilo kontrolündeki faydasına bağlıyor. Araştırmalara göre, uyku rutini düzenli olmayan kişilerin koroner arterlerinde plak oluşma olasılığı daha yüksek seyrediyor. Hedef: Düzenli egzersiz Püf noktası: Doğru partneri bulmak Egzersiz yapmak, kalp sağlığı için büyük önem taşıyor. İster tempolu yürüyüş, ister koşu, ister bisiklet sürme, ister yüzme veya başka bir egzersiz... Yeter ki haftada ortalama 75-150 dakika egzersiz yaparak, kalp atış hızınızı artırın. Böylece kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle yaşamınızı kaybetme riskinizi yüzde 31’e kadar düşürebilirsiniz. Bu noktada da ihtiyacınız olan doğru bir egzersiz partneri! Eğer bir yakınınızla egzersiz yapamıyorsanız, patili dostların özellikle yürüyüş konusunda size iyi bir eşlikçi olacağını unutmayın. Hedef: Dışarıda da sağlıklı beslenme Püf noktası: Bir değil, üç kap yemek sipariş edin Sıklıkla dışarıda mı yemek yiyorsunuz? Yaratıcı olun. Büyük porsiyonlu ve karışık malzemeli ana yemekler yerine birkaç meze veya garnitür sipariş edin. Bitki bazlı ve zeytinyağı gibi kalp dostu yağları tüketin. Tatlılar, işlenmiş gıdalar ve kırmızı etten mümkün olduğunca uzak durun. Hedef: Pozitif kalma Püf noktası: Olumlu yönden bakın Psychosomatic Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre iyimser olmak, kardiyovasküler hastalık riskiyle karşılaşma ihtimalinin yüzde 35 daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Bunun için her sabah ve akşam beş dakikayı kendinize ayırıp, hayatın size sunduklarına şükredin. Hedef: Egzersiz için zaman yaratın Püf noktası: Aktif kalın Hepimiz düzenli bir egzersiz rutini için gerekli zamana sahip olamayabiliyoruz. Dolayısıyla her fırsatta egzersiz yapmamız gerekebiliyor. Örneğin; gün boyu asansör kullanmayıp merdivenleri inip çıkmak, mola verdiğinizde yürümek veya arabanızı gideceğiniz yerden daha uzağa park edip aradaki mesafeyi yürüyerek kat etmek gibi... Bu tür kısa kardiyo egzersizlerinin fark yaratacağına güvenin! Sports Medicine and Health Science dergisinde yapılan bir çalışma da bu tür egzersizlerin kalp sağlığı ve sağlıklı uzun ömür için önemli bir faktör olan kalp ve solunum sağlığını iyileştirebileceğine dikkat çekiyor. Hedef: Her şeye rağmen hareket edin Püf noktası: Yılmayın! Özellikle masa başında çalışanların en büyük sorunlarından biridir sırt ağrısı! Öyle ki sadece gündelik yaşamı değil, egzersizden uykuya birçok hayati fonksiyonu etkiliyor. Oysa düzenli hareket eden ve sporu yaşamına entegre etmiş kişiler, hareketsiz olanlara oranla daha az sıkıntı yaşıyor. Öte yandan egzersiz yapmak, vücuttaki mutluluk hormonunu aktive ederek kişinin kendini mutlu hissetmesini, yaşama olumlu yönden bakmasını sağlıyor. Bu da beslenmeden uykuya dek birçok başka alışkanlığın da düzene girmesine yardımcı oluyor. Hazırlayan: Ayşegül Uyanık Örnekal