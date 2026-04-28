Amazon’un üzerinde neden tek bir köprü yok? Dünyanın en güçlü doğal engeli

Böylesine dev bir proje için güçlü bir ekonomik ihtiyaç gerekir. Amazon havzasında ise çoğu yerde bu zorunluluk yok.

Yerleşim alanları geniş mesafelere dağılmış durumda ve ulaşım sistemi uzun süredir nehir üzerinden işliyor. Birçok bölgede tekneler, yolların yerini alıyor. Macapá gibi önemli merkezlerde bile bağlantı büyük ölçüde su yollarına dayanıyor.

Geçmişte orman içinde açılan kara yolları ise doğaya karşı verilen mücadelenin ne kadar zor olduğunu gösterdi. 1970’lerde inşa edilen bazı yollar, zamanla doğa tarafından geri alındı ve büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.



