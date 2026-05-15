“Dies solis” gizemi: Pazar gününün en eski izleri

Pompeii’de bir sütunda bulunan yazıt, tarihte ilk kez günü, ayı ve haftanın gününü birlikte içeren kayıt olarak kabul ediliyor. MS 60 yılına tarihlenen bu keşif, antik Roma’nın takvim sistemine ve zaman algısına dair önemli ipuçları sunuyor.

Söz konusu yazı, tarihte ilk kez bir günün; hem tarih, hem ay, hem de haftanın günüyle birlikte kaydedildiği örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Basit bir karalama gibi görünen bu ifade, aslında antik dünyanın zamanı nasıl ölçtüğüne dair güçlü bir kanıt sunuyor.

Antik Roma’dan günümüze ulaşan duvar yazıları çoğunlukla günlük hayatın sıradan izlerini taşır. Kimi zaman esprili notlar, kimi zaman kaba çizimler… Ancak Pompeii’de, “Gümüş Düğün Evi” olarak bilinen büyük bir malikanenin bahçesindeki bir sütun, bu alışılmış görüntüyü tamamen değiştirdi. Üzerindeki kazıma yazı, zaman algısına dair çok daha büyük bir soruyu gündeme taşıdı.

Yazıda dönemin siyasi liderlerine de yer veriliyor. İmparator Neron ile Cossus Lentulus’un konsüllük yaptığı dönemden bahsedilmesi, arkeologların bu kaydı MS 60 yılına tarihlemesini sağladı. Roma takvim sistemi modern takvime uyarlandığında tarih, 6 Şubat MS 60 olarak karşılık buluyor.

En dikkat çekici detay ise “dies Solis” ifadesi. Latince “Güneşin günü” anlamına gelen bu ifade, bugün kullandığımız Pazar gününe karşılık geliyor. Böylece bu yazıt, haftanın gününü de içeren en eski sivil tarih kaydı olma özelliğini taşıyor.





Zaman hesabındaki gizem: İki günlük fark

Modern astronomik hesaplamalar yapıldığında ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. MS 60 yılının 6 Şubat tarihi, günümüz hesap sistemine göre aslında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu durum, yazıyı bırakan kişinin bir hata mı yaptığı yoksa farklı bir zaman sistemi mi kullandığı sorusunu gündeme getiriyor.

Tarihçiler bu farkı açıklamak için birkaç olasılık üzerinde duruyor. En güçlü görüşlerden biri, antik dünyada günün başlangıcının farklı algılanması. Bazı topluluklar günü gün doğumuyla değil, gün batımıyla başlatıyordu. Bu tür farklılıklar, takvim hesaplarında doğal kaymalara yol açabiliyordu.

Yedi günlük haftaya geçiş süreci

O dönemde haftanın yedi gün olarak standartlaşması henüz yeni bir gelişmeydi. Romalılar uzun süre “nundinae” adı verilen dokuz günlük pazar döngüsünü kullanmıştı. Ancak astrolojik inançların etkisiyle yedi günlük sistem yavaş yavaş yayılmaya başladı.

Bu yeni düzende günler, gökyüzünde bilinen yedi gök cismine göre adlandırıldı: Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. Ancak geçiş sürecinde farklı bölgelerin farklı sistemler kullanması oldukça yaygındı.

Bir sütunun anlattığı büyük hikâye

Pompeii’deki bu basit kazıma yazı, yalnızca bir not değil. İnsanlığın zamanı bölme, kaydetme ve anlamlandırma çabasının erken ve somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir sütun üzerine düşülen birkaç kelime, bugün hâlâ takvim sistemlerinin kökenine ışık tutuyor.