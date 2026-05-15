Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Yaşam
3 dk okunma süresi
B-Mag

“Dies solis” gizemi: Pazar gününün en eski izleri

İçeriği Paylaş

Pompeii’de bir sütunda bulunan yazıt, tarihte ilk kez günü, ayı ve haftanın gününü birlikte içeren kayıt olarak kabul ediliyor. MS 60 yılına tarihlenen bu keşif, antik Roma’nın takvim sistemine ve zaman algısına dair önemli ipuçları sunuyor.

Antik Roma’dan günümüze ulaşan duvar yazıları çoğunlukla günlük hayatın sıradan izlerini taşır. Kimi zaman esprili notlar, kimi zaman kaba çizimler… Ancak Pompeii’de, “Gümüş Düğün Evi” olarak bilinen büyük bir malikanenin bahçesindeki bir sütun, bu alışılmış görüntüyü tamamen değiştirdi. Üzerindeki kazıma yazı, zaman algısına dair çok daha büyük bir soruyu gündeme taşıdı.

Taşa kazınan ilk tam tarih kaydı

Söz konusu yazı, tarihte ilk kez bir günün; hem tarih, hem ay, hem de haftanın günüyle birlikte kaydedildiği örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Basit bir karalama gibi görünen bu ifade, aslında antik dünyanın zamanı nasıl ölçtüğüne dair güçlü bir kanıt sunuyor.

Yazıda dönemin siyasi liderlerine de yer veriliyor. İmparator Neron ile Cossus Lentulus’un konsüllük yaptığı dönemden bahsedilmesi, arkeologların bu kaydı MS 60 yılına tarihlemesini sağladı. Roma takvim sistemi modern takvime uyarlandığında tarih, 6 Şubat MS 60 olarak karşılık buluyor.

En dikkat çekici detay ise “dies Solis” ifadesi. Latince “Güneşin günü” anlamına gelen bu ifade, bugün kullandığımız Pazar gününe karşılık geliyor. Böylece bu yazıt, haftanın gününü de içeren en eski sivil tarih kaydı olma özelliğini taşıyor.


Zaman hesabındaki gizem: İki günlük fark

Modern astronomik hesaplamalar yapıldığında ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. MS 60 yılının 6 Şubat tarihi, günümüz hesap sistemine göre aslında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu durum, yazıyı bırakan kişinin bir hata mı yaptığı yoksa farklı bir zaman sistemi mi kullandığı sorusunu gündeme getiriyor.

Tarihçiler bu farkı açıklamak için birkaç olasılık üzerinde duruyor. En güçlü görüşlerden biri, antik dünyada günün başlangıcının farklı algılanması. Bazı topluluklar günü gün doğumuyla değil, gün batımıyla başlatıyordu. Bu tür farklılıklar, takvim hesaplarında doğal kaymalara yol açabiliyordu.

Yedi günlük haftaya geçiş süreci

O dönemde haftanın yedi gün olarak standartlaşması henüz yeni bir gelişmeydi. Romalılar uzun süre “nundinae” adı verilen dokuz günlük pazar döngüsünü kullanmıştı. Ancak astrolojik inançların etkisiyle yedi günlük sistem yavaş yavaş yayılmaya başladı.

Bu yeni düzende günler, gökyüzünde bilinen yedi gök cismine göre adlandırıldı: Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. Ancak geçiş sürecinde farklı bölgelerin farklı sistemler kullanması oldukça yaygındı.

Bir sütunun anlattığı büyük hikâye

Pompeii’deki bu basit kazıma yazı, yalnızca bir not değil. İnsanlığın zamanı bölme, kaydetme ve anlamlandırma çabasının erken ve somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir sütun üzerine düşülen birkaç kelime, bugün hâlâ takvim sistemlerinin kökenine ışık tutuyor.

Benzer Haberler

Güneş tarlalarının görünmeyen tehlikesi: Kuşlar için ölümcül yanılsama

23.05.2026Yaşam

Denizlerde zeka izleri: Belugalar bilim insanlarını şaşırttı

22.05.2026Yaşam

Kamçatka’nın uyanan devi: Şiveluç’ta yer altı ateşi yüzeye çıkıyor

26.05.2026Yaşam

Yeni Zelanda’nın kayıp dev kuşları: Moa hikayesi

12.05.2026Yaşam

Goma: Dünyanın en tehlikeli gölünün kıyısındaki şehir

11.05.2026Yaşam

150 yıllık gizem çözüldü: Sekiz denizci neden yerinden kalkamadan öldü?

08.05.2026Yaşam

Dünyanın en tehlikeli göllerinden biri: Natron Gölü’nün ürkütücü yüzü

09.05.2026Yaşam

Zehirli yılan mı, planlı son mu? Kleopatra’nın gizemli ölümü

05.05.2026Yaşam

Amazon’un üzerinde neden tek bir köprü yok? Dünyanın en güçlü doğal engeli

28.04.2026Yaşam

Buzun altındaki ateş: Altın saçan yanardağ

27.04.2026Yaşam
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş