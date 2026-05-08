150 yıllık gizem çözüldü: Sekiz denizci neden yerinden kalkamadan öldü?

H.L. Hunley, tarihte düşman gemisi batıran ilk denizaltı olarak kayıtlara geçti. Ancak bu başarı, mürettebat için saniyeler içinde ölümle sonuçlandı. 150 yıl sonra bilim insanları, Hunley’nin gizemini çözmeye yaklaştı.

1864 yılında Hunley, bir düşman savaş gemisini batırmayı başaran ilk denizaltı olarak tarihe geçti. Hedefi USS Housatonic’ti. Ancak bu tarihi başarıdan hemen sonra denizaltı da sekiz kişilik mürettebatıyla birlikte ortadan kayboldu.

Sualtı savaşlarının tarihi, dev nükleer araçlardan önce çok daha karanlık ve dar bir döneme uzanır. Bu dönemde denizaltılar, metalden yapılmış küçük kapsüllerin içinde ölümle yüzleşen insanların cesaretiyle şekillendi. Bu hikayelerin en çarpıcı örneklerinden biri ise Amerikan İç Savaşı sırasında ortaya çıkan H.L. Hunley oldu.

Yıllar süren sessizlik, 1995’te Hunley’nin enkazının okyanus tabanından çıkarılmasıyla bozuldu. Araştırmacılar, içeride beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Mürettebat kaçmaya çalışmamıştı. Hepsi görev yerlerinde, adeta zaman durmuş gibi oturuyordu.

150 yıllık gizemin peşinde

Bu durum uzun yıllar boyunca büyük bir soru işareti yarattı: Denizciler neden kaçmadı?

2017’de Duke Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, bu sessiz ölümün nedenine güçlü bir açıklama sundu. Hunley, USS Housatonic’i batırmak için yaklaşık 135 kilogramlık bir barut düzeneği kullandı. Ancak patlayıcı, denizaltıya yalnızca yaklaşık beş metrelik bir direkle bağlıydı.

Bu mesafe, su altında oluşan ölümcül şok dalgasından korunmak için yeterli değildi. Patlama sonrası ortaya çıkan yoğun basınç, metal gövdeyi aşarak doğrudan içerideki mürettebata ulaştı.

Saniyeler içinde gelen son

Biyomekanik analizler, patlamanın denizcilerin akciğerlerinde ve beyinlerinde anında ölümcül hasar yarattığını gösterdi. Mürettebat büyük ihtimalle ne olduğunu anlayamadan yaşamını yitirdi. Koltuklarından kalkmaya bile fırsat bulamadılar.

Hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğu bu olayda, Hunley birkaç saniye içinde tarihi bir savaş aracından metal bir mezara dönüştü.

Bilimin aydınlattığı trajedi

Tüm detaylar kesinleşmemiş olsa da, bu teori bugün Hunley’nin kayboluşuna dair en güçlü bilimsel açıklama kabul ediliyor. Böylece Amerikan İç Savaşı’nın en büyük deniz gizemlerinden biri, yaklaşık 150 yıl sonra gerçeğe biraz daha yaklaşmış oldu.