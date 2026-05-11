Goma: Dünyanın en tehlikeli gölünün kıyısındaki şehir

Doğu Afrika’daki Goma, Nyiragongo Yanardağı ve Kivu Gölü arasında sıkışmış milyonlarca insanın yaşadığı tehlikeli bir şehir. Gölün derinliklerinde biriken metan ve karbondioksit, bölgeyi görünmeyen bir felaketin eşiğinde tutuyor.

Goma’nın hemen yanında yükselen Nyiragongo Yanardağı, bölgenin en bilinen tehdidi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan bu dev, yalnızca lav akıntılarıyla değil, bulunduğu bölgenin kırılgan yapısıyla da tehlike yaratıyor. Ancak asıl korku, dağın ötesinde Kivu Gölü’nün derinliklerinde gizleniyor.

Doğu Afrika’da, sisli dağlar ve geniş göl manzarasıyla çevrili Goma, dışarıdan bakıldığında büyüleyici bir şehir gibi duruyor. Yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı bu yerleşim, doğal güzelliğiyle dikkat çekse de yüzeyin altında çok daha karanlık bir gerçek saklıyor.

Kivu Gölü: Derinliklerde biriken ölüm

Bilim insanlarının “katil göl” olarak tanımladığı Kivu, sıradan bir su kütlesi değil. Gölün tabanında devasa miktarda karbondioksit ve metan gazı hapsolmuş durumda. Yer kabuğunun altından yükselen gazlar, yoğun su basıncı sayesinde şimdilik dipte kalıyor. Fakat deprem, volkanik hareketlilik ya da lav akışı bu dengeyi bozabilir.

Böyle bir durumda gölün katmanları aniden karışabilir. Sonuç ise ölümcül olur: Zehirli gazlar büyük bir patlamayla atmosfere yayılır ve çevrede yaşayan milyonlar için kaçış neredeyse imkansız hale gelir.

Geçmişte yaşanan korkutucu örnek

Bu senaryo yalnızca teorik değil. 1980’lerde Kamerun’daki Nyos Gölü’nde benzer bir gaz patlaması yaşandı. Gölün saldığı karbondioksit, binlerce insanı uykusunda boğdu. Kivu ise hem daha büyük hem de çok daha fazla nüfusun yanında bulunuyor. Bu da olası bir felaketin etkisini katlayarak artırıyor.

Enerji kaynağı mı, büyük risk mi?

Kivu Gölü’nün derinliklerindeki metan, aynı zamanda büyük bir enerji kaynağı. Ruanda ve Kongo, bu gazı elektrik üretiminde kullanmaya başladı. KivuWatt gibi projeler, bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlıyor.

Ancak uzmanlar ciddi bir uyarı yapıyor: Gaz çıkarma işlemi yanlış yönetilirse gölün doğal dengesi bozulabilir. Bu da felaketi önlemek yerine hızlandırabilir. Ekonomik kazanç ile güvenlik arasındaki bu ince çizgi, bölgenin geleceğini belirliyor.

Milyonlar için süren belirsizlik

Bugün Goma halkı yalnızca savaş ve siyasi istikrarsızlıkla değil, doğanın hazırladığı görünmez bir tehditle de yaşıyor. Kivu Gölü’nün altında biriken gaz, sessizliğini koruyor. Ancak bilim insanlarına göre bu sessizlik, sonsuza kadar sürecek bir güvenlik anlamına gelmiyor.

Goma, güzelliğiyle büyüleyen ama altında dev bir felaket senaryosu taşıyan bir şehir. Burada yaşam, her gün doğanın ne zaman harekete geçeceği bilinmeyen bir sınav gibi sürüyor.