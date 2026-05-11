Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Yaşam
2 dk okunma süresi
B-Mag

Goma: Dünyanın en tehlikeli gölünün kıyısındaki şehir

İçeriği Paylaş

Doğu Afrika’daki Goma, Nyiragongo Yanardağı ve Kivu Gölü arasında sıkışmış milyonlarca insanın yaşadığı tehlikeli bir şehir. Gölün derinliklerinde biriken metan ve karbondioksit, bölgeyi görünmeyen bir felaketin eşiğinde tutuyor.

Doğu Afrika’da, sisli dağlar ve geniş göl manzarasıyla çevrili Goma, dışarıdan bakıldığında büyüleyici bir şehir gibi duruyor. Yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı bu yerleşim, doğal güzelliğiyle dikkat çekse de yüzeyin altında çok daha karanlık bir gerçek saklıyor.

Yanardağın gölgesindeki yaşam

Goma’nın hemen yanında yükselen Nyiragongo Yanardağı, bölgenin en bilinen tehdidi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan bu dev, yalnızca lav akıntılarıyla değil, bulunduğu bölgenin kırılgan yapısıyla da tehlike yaratıyor. Ancak asıl korku, dağın ötesinde Kivu Gölü’nün derinliklerinde gizleniyor.

Kivu Gölü: Derinliklerde biriken ölüm

Bilim insanlarının “katil göl” olarak tanımladığı Kivu, sıradan bir su kütlesi değil. Gölün tabanında devasa miktarda karbondioksit ve metan gazı hapsolmuş durumda. Yer kabuğunun altından yükselen gazlar, yoğun su basıncı sayesinde şimdilik dipte kalıyor. Fakat deprem, volkanik hareketlilik ya da lav akışı bu dengeyi bozabilir.

Böyle bir durumda gölün katmanları aniden karışabilir. Sonuç ise ölümcül olur: Zehirli gazlar büyük bir patlamayla atmosfere yayılır ve çevrede yaşayan milyonlar için kaçış neredeyse imkansız hale gelir.

Geçmişte yaşanan korkutucu örnek

Bu senaryo yalnızca teorik değil. 1980’lerde Kamerun’daki Nyos Gölü’nde benzer bir gaz patlaması yaşandı. Gölün saldığı karbondioksit, binlerce insanı uykusunda boğdu. Kivu ise hem daha büyük hem de çok daha fazla nüfusun yanında bulunuyor. Bu da olası bir felaketin etkisini katlayarak artırıyor.

Enerji kaynağı mı, büyük risk mi?

Kivu Gölü’nün derinliklerindeki metan, aynı zamanda büyük bir enerji kaynağı. Ruanda ve Kongo, bu gazı elektrik üretiminde kullanmaya başladı. KivuWatt gibi projeler, bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlıyor.

Ancak uzmanlar ciddi bir uyarı yapıyor: Gaz çıkarma işlemi yanlış yönetilirse gölün doğal dengesi bozulabilir. Bu da felaketi önlemek yerine hızlandırabilir. Ekonomik kazanç ile güvenlik arasındaki bu ince çizgi, bölgenin geleceğini belirliyor.

Milyonlar için süren belirsizlik

Bugün Goma halkı yalnızca savaş ve siyasi istikrarsızlıkla değil, doğanın hazırladığı görünmez bir tehditle de yaşıyor. Kivu Gölü’nün altında biriken gaz, sessizliğini koruyor. Ancak bilim insanlarına göre bu sessizlik, sonsuza kadar sürecek bir güvenlik anlamına gelmiyor.

Goma, güzelliğiyle büyüleyen ama altında dev bir felaket senaryosu taşıyan bir şehir. Burada yaşam, her gün doğanın ne zaman harekete geçeceği bilinmeyen bir sınav gibi sürüyor.

Benzer Haberler

150 yıllık gizem çözüldü: Sekiz denizci neden yerinden kalkamadan öldü?

08.05.2026Yaşam

Dünyanın en tehlikeli göllerinden biri: Natron Gölü’nün ürkütücü yüzü

09.05.2026Yaşam

Zehirli yılan mı, planlı son mu? Kleopatra’nın gizemli ölümü

05.05.2026Yaşam

Amazon’un üzerinde neden tek bir köprü yok? Dünyanın en güçlü doğal engeli

28.04.2026Yaşam

Buzun altındaki ateş: Altın saçan yanardağ

27.04.2026Yaşam

1,1 kilometre derinlikte gıda üretimi: Yer altı tarım deneyi

22.04.2026Yaşam

Vikingler yalan mı söyledi? Grönland isminin ardındaki hikâye

18.04.2026Yaşam

Apollo 11’in bilinmeyen hikâyesi: Ay’dan kaçırılan eşyalar

15.04.2026Yaşam

Son Doong Mağarası: Yeraltında ormanı, nehirleri ve bulutları olan bir başka dünya

14.04.2026Yaşam

Resiflerin en iyi kamuflaj ustası: Saçaklı kurbağa balığı

08.04.2026Yaşam
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş