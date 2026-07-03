Aslı Sümen Bann: "Brezilya'da kendimi tam bir Ipanema girl gibi hissettim"

Geçtiğimiz yıl ilk adımlarını atan Aslora, bugün kendi kitlesini yaratan güçlü bir markaya dönüşmüş durumda. Londra ve Türkiye arasında yaşayan Aslı Sümen Bann, yeni 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ‘Ipanema’nın hikayesini, yaz tutkusunu, evlilikle değişen hayatını ve bugün onu en çok mutlu eden şeyleri HELLO! için anlattı.

Geçtiğimiz yıl Aslora’nın ilk günlerinde bir araya geldiğimiz Aslı Sümen Bann, bugün markasının ulaştığı noktaya gururla bakıyor. Brezilya seyahatinden ilham alan yeni 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ‘Ipanema’ ile yazın enerjisini tasarımlarına taşıyan Bann; Londra’daki yaşamını, dans tutkusunu, evliliğin ona kattıklarını ve son dönemde kendisiyle ilgili yaptığı keşifleri samimiyetle paylaşıyor. Yazın kendisi için neden vazgeçilmez olduğunu anlatan Aslı Sümen Bann ile yeni koleksiyonundan mutluluk tanımına uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

HELLO!: Geçtiğimiz yıl Aslora henüz ilk adımlarını atarken bir araya gelmiştik seninle. O günden bugüne hem kişisel yolculuğunda hem de markanda nelerin değiştiğini düşünüyorsun? Seni en çok şaşırtan ya da gururlandıran gelişme ne oldu?

Aslı Sümen Bann: Evet hatırlıyorum, çok güzel bir çekim yapmıştık. Geçen yazdan bu yaza her şey çok daha hızlandı diyebilirim. Beni gururlandıran şey, Aslora’nın bu kadar hızlı büyümesi oldu. Sanki benden bağımsız bir birey oldu ve kendi yolu var gibi hissediyorum. Herkesin bu kadar benimsemesi, giymesi çok hoşuma gidiyor. Instagram’da arkadaşlarım, markamı giyen tanıdıklarını görüp bana atıyorlar mesela. Çok gurur verici.

HELLO!: Aslora’nın yeni ‘Ipanema’ koleksiyonu rengarenk, cıvıl cıvıl bir yazın enerjisini yansıtıyor. Bu koleksiyonun hikayesini, ilham kaynaklarını ve seni en çok heyecanlandıran detayları anlatır mısın?

A. S. Bann: Ben her zaman Brezilya’ya gitmek istemiştim. Oranın enerjisi beni çok çekiyordu. Neden çektiğini de gidince anladım. O kadar güzel bir yer ki... Sakin, güzel, sıcacık bir enerjisi var. Ama bir yandan da kıpır kıpır, flörtöz. Bu koleksiyonu da bu enerjiden ilham alarak yaptık. En heyecanlısı ise gidip gerçekten orada çekimini yapmaktı. Koleksiyon ismimize karar verememiştik hatta. Ama Ipanema sahiline gidip lokasyon seçerken dedim ki: Ben şu an tam bir ‘Ipanema girl’ gibi hissediyorum, ismi bu olmalı.

HELLO!: Koleksiyondaki renk paleti ve desenler yazın neşeli ruhunu yansıtıyor. Bu sezonun favori parçası hangisi ve neden?

A. S. Bann: Benim tasarlarken de koleksiyon son haline geldiğinde de favori desenim ve kalıbım, ‘Mila Set-Samba’ deseni oldu. Desen o kadar güzel ve rengarenk ki. Yeşiller, pembeler, turuncular var; ama aradan böyle serin bir turkuaz rengi de çıkıyor. Kalıp olarak da ‘Mila’ bu sezonun favorisi oldu bile. Özellikle büyük göğüsler için ideal toparlayıcı bir halter üst.

HELLO!: Londra ve Türkiye arasında geçen bir yaşam sürüyorsun. Bu iki farklı şehrin stil anlayışı senin kendi stiline ve Aslora tasarımlarına nasıl yansıyor?

A. S. Bann: Bütün kış İngiltere’deyiz ve size şöyle bir portre çizeyim: Hava hep kapalı, yağmurlu ve dört gibi kararıyor. Biz bütün kış, yazın ve çıkaracağımız koleksiyonun hayalini kuruyoruz. İngiltere’de kış ne kadar kasvetli ise desenlerimiz bir o kadar cıvıl cıvıl. Oranın kışı bizi buna itiyor diyebilirim.

HELLO!: Yaz senin için ne ifade ediyor? Tatilde valizine koyduğun olmazsa olmaz parçalar nedir?

A. S. Bann: Yaz benim için her şey. Dediğim gibi kışın, ben yazın gelmesini bekliyor gibiyim. Çok üşüyen bir insanım, soğuk havayı hiç sevmem. 30 derece altı yaz değildir mesela benim için. Bunda Mersinli olmanın etkisi de olabilir. Mersin hep aşırı sıcaktır. Bavulumda hep bir koca hurç gibi böyle bikini olur, şimdi onların hepsi Aslora oldu. Bunun dışında tatilde hep bir tane, her yere uyacak şık bir elbisem olur. Bir yere, bir akşam yemeğine gidilirse diye. Ama onun dışında hep bikiniler ve bir kot şort ile gezmek benim için yeterli ve güneş koruyucum!

HELLO!: Dans, hayatının önemli bir parçası. Dans etmek sana hem fiziksel hem de zihinsel olarak nasıl bir denge sağlıyor?

A. S. Bann: Son zamanlarda dansa hiç gidemedim ve ne kadar üzüldüğümü size anlatamam. Çünkü dans, benim kafamı boşalttığım, rahatladığım yer. Ama hem programımın yoğunluğundan hem de boynumda ufak bir problem yaşadığım için bu ara maalesef gidemiyorum. Yakın zamanda sevdiğim derslere tekrar girmek hayalim.

HELLO!: Sosyal medyada her zaman enerjik ve pozitif bir profil çiziyorsun. Günlük hayatında motivasyonunu yüksek tutmanın bir sırrı var mı?

A. S. Bann: Gerçekten öyleyim ama bunu arada bir yalnız kalıp deşarj olmazsam yapamam. Çünkü yoksa aniden pilim bitiyor gibi hissediyorum. Kendime ait zamanı ayırmam ve kendimle vakit geçirmem lazım. Bu, hiçbir şey yapmadan bir dizi izlemek de olabilir. Sevdiğim şeyleri yapmam, kendimi mutlu etmem lazım ki başkalarına da faydalı olabileyim.

HELLO!: Yaz stilini nasıl tanımlarsın? Giyiminin anahtar parçaları nelerdir? Bu sezon trendlerinden favori parçaların ne?

A. S. Bann: Keşke hep bikini, mayo giyebilsem. Ama şehirde uzun, bol etekler ve basic üstler giymeyi seviyorum. Dolabımda onlarca beyaz basic üst vardır. Bu sezon trendlerinden kapri pantolon giymek çok hoşuma gidiyor, puantiye giymek çok hoşuma gidiyor. Aslında ikisi de zamansız şeyler ama bu yaz tam gaz geri dönmüş gibiler.

HELLO!: Evlilik sana kendin hakkında ne öğretti? Eşinle birlikte geçirdiğiniz en unutulmaz seyahat hangisiydi?

A. S. Bann: Aşk çok önemli bir şey, gerçekten. Bence bir insanın hayatta yaptığı en önemli seçimlerden biri eş seçimi. Ben Chris’le birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum, kendime daha uyumlu bir eş düşünemiyorum. En unutamadığımız seyahat basit. Biz Roma’da evlendik. Ve ikimizin de Roma’ya ilk gidişiydi. Şehre hayran kalmıştık. Sanat galerisi gibi bir şehir, her sokağı ayrı güzel. Ve orada baş başa nikah kıyıp sonraki günlerde yeni evli olarak şehrin sokaklarında dolaşmak asla unutamayacağım anılar kesinlikle.

HELLO!: Londra’da yaşamaya alıştın mı? Bu şehirde en çok sevdiğin ve hâlâ alışamadığın şeyler neler?

A. S. Bann: Genel olarak alıştım, orada bir rutinim var artık. Gittiğim marketim, spor salonum, kafem, yürüyüş yaptığımız yerler… Tek alışamadığım kısmı bu kadar uzun süre güneş görmeden yaşamak. İnsanın bir yerden sonra enerjisi düşüyor sebepsiz yere. Kendi kendime diyorum ki: “Neden böylesin şimdi, yani kötü bir şey de olmadı.” Sonra güneş açıyor ve diyorum ki: “Tamam, bundanmış.”

HELLO!: Son dönemde kendinle ilgili keşfettiğin yeni bir özellik ya da alışkanlık oldu mu?

A. S. Bann: Seyahat etmeyi çok sevsem ve hayatım boyunca bunu hayal etmiş olsam da son dönemde aslında rutinlerini seven ve tek bir yerde kök salmaktan da keyif alan biri olduğumu fark ettim. Çocukluğumda ve gençliğimde çok seyahat etme fırsatım olmadığı için uzun yıllar boyunca hep hareket halinde bir hayatın özlemini çektim. Şimdiyse ikisinin bir arada var olabileceğini keşfediyorum. Yeni yerler görmek beni hâlâ çok heyecanlandırıyor ama eve dönmenin, kendi düzenime kavuşmanın da en az seyahat kadar değerli olduğunu anlıyorum.

HELLO!: Bugün seni en çok mutlu eden şeyler neler? Yıllar içinde mutluluk tanımın değişti mi?

A. S. Bann: Eşimle vakit geçirmek. Son zamanlarda iş dolayısıyla ayrı kaldık, o yüzden kendisiyle vakit geçirebilirsem çok mutlu olacağım. Bir işi tam planladığım gibi yapabilmek de beni mutlu eder. Aşırı Başak burcu bir cevap oldu bu. Bir de son zamanlarda şunu fark ettim: İnsan kendi işini yapmaya başlayınca 7/24 çalışıyormuş. Son iki senedir Chris ile beraber gerçekten çok çalışıyoruz. Aslora hâlâ yeni bir marka ve yapılacak hâlâ daha çok şey var. Sürekli kendimizi, yapmamız gerekenler içinde boğulurken buluyoruz. Biraz işi unuttuğumuz, kendimize ayırdığımız nadir vakitler beni çok mutlu ediyor.

HELLO!: Dergimiz bu sayıyla birlikte 22. yaşını kutluyor. Bu özel sayı için bize ve okurlarımıza nasıl bir mesaj bırakmak istersin?

A. S. Bann: 22. yaşınız kutlu olsun! Çok tatlı yaşlar diyebilir miyiz 20’ler? Her sene bir şekilde yollarımız kesişiyor HELLO! Ailesi’yle. Sizinle olmak her zaman büyük bir zevk. Size de okurlarımıza da çok neşeli bir yaz diliyorum...