Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
3 dk okunma süresi
Formsante

Bahar keyfi: İstanbul’da doğayla iç içe en güzel mekanlar

İçeriği Paylaş

Bahar mevsiminin keyfine varabileceğiniz; yemyeşil ağaçlarla çevrili mekanları radarımıza alıyoruz. Kahvaltı keyfinden beş çayı keyfine uzanan öneriler…

Hazırlayan: Senem Bal Ay

  • Avlu Restaurant

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in bahçesinde bulunan Avlu Restaurant, Executive Chef Özgür Üstün liderliğindeki mutfak ekibi, sürdürülebilir gastronomi anlayışını merkeze alarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel malzemeleri çağdaş tekniklerle bir araya getiriyor. Yerel üreticilerden, kadın girişimci kooperatiflerinden ve coğrafi işaretli ürünlerden ilhamla hazırlanan yeni menüsüyle Avlu, Anadolu’nun zenginliğini tabaklara taşıyor. Sunulan yeni menüde, Manavgat susamı, Cimbiti nohutu, Malkara mercimeği ve Mardin bulguru gibi coğrafi işaretli ürünler, Anadolu’nun bereketli topraklarının hikayesini anlatıyor. Menüde yer alan lezzetlerde Karadeniz’den Ege’ye, Doğu’nun dağ köylerinden Güneydoğu’nun bereketli ovalarına kadar her tat, kendi hikayesini taşıyor. @avlusultanahmet

  • Kalpazankaya

Bahar aylarının en keyifli rotalarındandır Adalar… Burgazada’ya doğru yola çıktığınızda, vapurdan indikten sonra, adada keyifli bir yürüyüşe çıkın. Adanın keyfine varın. Sonrasında istikamet Kalpazankaya… Özellikle gün batımı saatlerinde Kalpazankaya ayrı güzel! Kalpanzankaya Restaurant’ta bu manzaraya nazır bir yemek aklınızda olsun.

  • Grandma’s Wonderland

Silivri’de bulunan Grandma’s Wonderland, hem atmosferi hem gastronomik bir lezzet yolculuğu yaşayabileceğiniz yemekleri ile konuklarına çok keyifli bir deneyim sunuyor. Hem otel, hem de restoranı The Barn aklınızda olsun. Çiftliği, bostanları, üzüm bağı, göleti bir ressamın fırçasından çıkmış gibi güzel ve etkileyici. Bu harikalar diyarını radarınıza alın. @grandmaswonderland

  • Casa Lavanda

Şehre çok yakın ama uzun ve uzaklarda keyifli bir yolculuğa çıkmış gibi hissettiren bir mekan... Şef Emre Şen’in imzasını taşıyan menü ve restoran ise Şile’ye rotanızı çevirmek için başlı başına bir neden… Tarladan sofraya ulaşan nefis lezzetler, her tabağın ayrı bir hikayesi olması harika… Bu baharda deneyimlenecekler listesinin başında olsun. @casalavanda

  • Chalet Garden

Swissôtel içerisinde yer alan ve kış aylarında İsviçre Alpleri’nin atmosferini yaşamanızı sağlayan Chalet, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe keyfini başlatıyor. Şehrin merkezinde doğa ile iç içe olma ve açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabilme imkanı sunan Chalet Garden’ın şef Soner Kesgin’in hazırladığı menüsünde poke bowl’lar, paylaşımlı tabaklar, atıştırmalıklar da bu keyfe eşlik ediyor. @chaletgarden

  • Cozy

Etiler’de bulunan mekan ister keyifli bir öğle yemeği ister uzun bir akşam yemeği için aklınızda olsun. 40 yıllık bir villada hayat bulan Cozy, sıcak bir atmosfere sahip. Şef Hüseyin Kılıç’ın liderliğinde hazırlanan menüde “comfort food” yaklaşımı öne çıkıyor. Akşam yemeği menüsünün en çok sevilen tabakları arasında Fırın Pancar Carpaccio, Karides & Avokado Tostada, odun ateşinde pişmiş deniz ürünleri, mevsimsel sebzelerle hazırlanan tabaklar ve imza tatlılar yer alıyor. Cozy, keyifli buluşmalar için akşam yemeğinin yanı sıra öğle saatlerinde de misafirlerini bekliyor. Haftanın altı günü (Pazartesi hariç) 12.00-17.00 saatleri arasında sunulan öğle yemeği servisi; hafif, dengeli ve iyi hissettiren tabaklardan oluşan seçkisiyle şehir hayatının temposuna uyum sağlıyor.

Benzer Haberler

Core kaslarını güçlendiren 5 fonksiyonel hareket

14.05.2026Genel

Akıllı dolgularla sıvı yüz germe

13.05.2026Genel

Bahar aylarında cilt bariyerini güçlendirmenin etkili yolları

12.05.2026Genel

Nefes ve yönlendirme: Pilatesle kurulan meditatif uyum

11.05.2026Genel

Ödül-ceza yöntemi çocuklarda ters tepiyor: Sağlıklı beslenmede kritik hata

09.05.2026Genel

Güçlü ve sıkı bacaklar için en iyi 4 egzersiz tüyosu

08.05.2026Genel

Showgirl makyajı geri döndü: Işıltılı görünümün günlük ve geceye uyarlanmış halleri

07.05.2026Genel

Tubing maskara nedir? Uzun süre kalıcı ve akmayan kirpiklerin sırrı

06.05.2026Genel

Uzmanından bilimsel temelli 'Longevity' beslenme sırları

04.05.2026Genel

Enjeksiyonsuz botoks etkisi: Mimik çizgilerine iyi gelen ürünler

29.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş