Bahar keyfi: İstanbul’da doğayla iç içe en güzel mekanlar

Bahar mevsiminin keyfine varabileceğiniz; yemyeşil ağaçlarla çevrili mekanları radarımıza alıyoruz. Kahvaltı keyfinden beş çayı keyfine uzanan öneriler…

Four Seasons Hotel Sultanahmet’in bahçesinde bulunan Avlu Restaurant, Executive Chef Özgür Üstün liderliğindeki mutfak ekibi, sürdürülebilir gastronomi anlayışını merkeze alarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel malzemeleri çağdaş tekniklerle bir araya getiriyor. Yerel üreticilerden, kadın girişimci kooperatiflerinden ve coğrafi işaretli ürünlerden ilhamla hazırlanan yeni menüsüyle Avlu, Anadolu’nun zenginliğini tabaklara taşıyor. Sunulan yeni menüde, Manavgat susamı, Cimbiti nohutu, Malkara mercimeği ve Mardin bulguru gibi coğrafi işaretli ürünler, Anadolu’nun bereketli topraklarının hikayesini anlatıyor. Menüde yer alan lezzetlerde Karadeniz’den Ege’ye, Doğu’nun dağ köylerinden Güneydoğu’nun bereketli ovalarına kadar her tat, kendi hikayesini taşıyor. @avlusultanahmet

Kalpazankaya

Bahar aylarının en keyifli rotalarındandır Adalar… Burgazada’ya doğru yola çıktığınızda, vapurdan indikten sonra, adada keyifli bir yürüyüşe çıkın. Adanın keyfine varın. Sonrasında istikamet Kalpazankaya… Özellikle gün batımı saatlerinde Kalpazankaya ayrı güzel! Kalpanzankaya Restaurant’ta bu manzaraya nazır bir yemek aklınızda olsun.

Grandma’s Wonderland

Silivri’de bulunan Grandma’s Wonderland, hem atmosferi hem gastronomik bir lezzet yolculuğu yaşayabileceğiniz yemekleri ile konuklarına çok keyifli bir deneyim sunuyor. Hem otel, hem de restoranı The Barn aklınızda olsun. Çiftliği, bostanları, üzüm bağı, göleti bir ressamın fırçasından çıkmış gibi güzel ve etkileyici. Bu harikalar diyarını radarınıza alın. @grandmaswonderland

Casa Lavanda

Şehre çok yakın ama uzun ve uzaklarda keyifli bir yolculuğa çıkmış gibi hissettiren bir mekan... Şef Emre Şen’in imzasını taşıyan menü ve restoran ise Şile’ye rotanızı çevirmek için başlı başına bir neden… Tarladan sofraya ulaşan nefis lezzetler, her tabağın ayrı bir hikayesi olması harika… Bu baharda deneyimlenecekler listesinin başında olsun. @casalavanda

Chalet Garden

Swissôtel içerisinde yer alan ve kış aylarında İsviçre Alpleri’nin atmosferini yaşamanızı sağlayan Chalet, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe keyfini başlatıyor. Şehrin merkezinde doğa ile iç içe olma ve açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabilme imkanı sunan Chalet Garden’ın şef Soner Kesgin’in hazırladığı menüsünde poke bowl’lar, paylaşımlı tabaklar, atıştırmalıklar da bu keyfe eşlik ediyor. @chaletgarden

Cozy

Etiler’de bulunan mekan ister keyifli bir öğle yemeği ister uzun bir akşam yemeği için aklınızda olsun. 40 yıllık bir villada hayat bulan Cozy, sıcak bir atmosfere sahip. Şef Hüseyin Kılıç’ın liderliğinde hazırlanan menüde “comfort food” yaklaşımı öne çıkıyor. Akşam yemeği menüsünün en çok sevilen tabakları arasında Fırın Pancar Carpaccio, Karides & Avokado Tostada, odun ateşinde pişmiş deniz ürünleri, mevsimsel sebzelerle hazırlanan tabaklar ve imza tatlılar yer alıyor. Cozy, keyifli buluşmalar için akşam yemeğinin yanı sıra öğle saatlerinde de misafirlerini bekliyor. Haftanın altı günü (Pazartesi hariç) 12.00-17.00 saatleri arasında sunulan öğle yemeği servisi; hafif, dengeli ve iyi hissettiren tabaklardan oluşan seçkisiyle şehir hayatının temposuna uyum sağlıyor.