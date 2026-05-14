Core kaslarını güçlendiren 5 fonksiyonel hareket

Koşu, fitness ya da pilates… Hangi branşla ilgilenirseniz ilgilenin güçlü bir core, vücudun temelini oluşturur. Gövde stabilitesini artıran bu fonksiyonel egzersizler, performansı desteklerken sakatlanma riskini azaltmaya da yardımcı olur.

Yaz aylarına hazırlanırken antrenman temposunu artıranlar burada mı? Programınıza hangi egzersizleri eklemeniz gerektiğini düşünüyorsanız işe core bölgesini güçlendirerek başlayabilirsiniz. Çünkü güçlü bir core yalnızca karın kasları anlamına gelmez; vücudun hareket kontrolünü sağlayan önemli bir merkezdir. Core bölgesi; diyafram, pelvik taban, kalça kasları, sırt kasları ve gövdeyi bir korse gibi saran derin kaslar olan transversus abdominis ve rectus abdominis gibi kas gruplarından oluşur. Bu kasların dengeli çalışması omurgayı destekler, vücudun stabilitesini artırır ve farklı spor branşlarında performansı geliştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle sizin için hem fonksiyonel hem de etkili 5 core egzersizi seçtik.

Nasıl uygulayabilirsiniz?

Bu beş hareketi tek başına kısa bir antrenman olarak yapabilirsiniz. Her hareketten sonra kısa dinlenmeler vererek 2–3 set uygulamak yeterli olacaktır. Ayrıca bu egzersizleri; koşudan önce core aktivasyonu olarak, tüm vücudu çalıştıran bir güç antrenmanının içine entegre ederek programınıza kolayca dahil edebilirsiniz.

1- Sit-up ➝ Plank

Sit-up omurganın öne doğru bükülmesine (spinal fleksiyon) odaklanır ve çoğu zaman kalça fleksörlerini gereğinden fazla devreye sokabilir. Plank ise core kaslarını aktif şekilde çalıştırarak omurganın stabil kalmasına yardımcı olur. İlerleyen seviyelerde omuz dokunuşu eklemek hareketin zorluk seviyesini artırır.

Nasıl yapılır:

Yüzüstü uzanın ve dirseklerinizi doğrudan omuzlarınızın altına yerleştirerek plank pozisyonuna gelin. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın, sırtınızı düz ve boynunuzu nötr pozisyonda tutun.

Dirseklerinizi yere bastırarak onları kendinize doğru çektiğinizi hayal edin. Bu, vücudunuzun arka kısmını aktive etmenize yardımcı olur. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verin. Nefesinizi tutmayın.

Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verin. Nefesinizi tutmayın. Pozisyonu 20-30 saniye koruyun ve zamanla süreyi artırın.

Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verin. Nefesinizi tutmayın. Pozisyonu 20-30 saniye koruyun ve zamanla süreyi artırın.

2. Penguin ➝ Copenhagen side plank

Copenhagen side plank, oblik kasları ve kalça addüktörlerini yani bacağın iç kısmında bulunan ve bacağı vücudun orta hattına çeken kasları çalıştırır. Bu kaslar koşu sırasında diz hizasının korunmasına yardımcı olur ve pelvik stabilizasyonu destekler. Bu kaslar zayıf olduğunda ya da yeterince çalıştırılmadığında, alt sırt ve dizler çoğu zaman bunu telafi etmeye çalışır. Bu bölge zayıf olduğunda ise yük çoğu zaman alt sırt ve dizlere aktarılır.

Nasıl yapılır:

Alt tarafta kalan kolunuzu yere yerleştirin ve dirseğinizi omzunuzun altında konumlandırın. Omuzlarınızı ve kalçalarınızı üst üste hizalayın.

Omuzlarınızı ve kalçalarınızı üst üste hizalayın. Üstte kalan ayağınızı bench veya sandalyenin üzerine yerleştirin.

Üstte kalan ayağınızı bench veya sandalyenin üzerine yerleştirin. Altta kalan kolunuzdan destek alarak kalçalarınızı yukarı kaldırın.

Altta kalan kolunuzdan destek alarak kalçalarınızı yukarı kaldırın. Alttaki bacağınızı bench'in altına doğru kaldırarak iç bacak kaslarını aktive edin.

Alttaki bacağınızı bench'in altına doğru kaldırarak iç bacak kaslarını aktive edin. Pozisyonu 30 saniye koruyun ve ardından taraf değiştirin.

Alttaki bacağınızı bench’in altına doğru kaldırarak iç bacak kaslarını aktive edin. Pozisyonu 30 saniye koruyun ve ardından taraf değiştirin.

3. Russian twist ➝ Renegade row

Russian twist oblik kasları izole etmek için etkili bir egzersizdir ancak omurga stabilitesi açısından sınırlı kalabilir. Renegade row ise üst vücut, kalçalar ve core kaslarını birlikte çalıştırarak daha fonksiyonel bir güç oluşturur.

Nasıl yapılır:

Yüksek plank pozisyonunda başlayın. Elleriniz dambılların üzerinde, bilekleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde plank pozisyonu alın. Başlangıç seviyesinde bir elinizde dambıl bulunurken diğer elinizi yere koyarak destek alabilirsiniz.

Ayaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha açık yerleştirin. Kalçanızı sabit tutarak bir dambılı kalçanıza doğru çekin.

Kalçanızı sabit tutarak bir dambılı kalçanıza doğru çekin. Dirseğinizi vücudunuza yakın tutarak dambılı kontrollü şekilde yere bırakın.

Dirseğinizi vücudunuza yakın tutarak dambılı kontrollü şekilde yere bırakın. Hareketi diğer tarafta tekrarlayın.

Hareketi diğer tarafta tekrarlayın. Her taraf için 8 tekrar, toplam 16 tekrar uygulayın.

Hareketi diğer tarafta tekrarlayın. Her taraf için 8 tekrar, toplam 16 tekrar uygulayın.

4. Crunch ➝ Dead bug

Crunch egzersizi çoğunlukla yüzeysel core kaslarını, özellikle rectus abdominis kasını hedef alır. Ancak hareket çoğu zaman momentumla yapıldığı için boyun ve sırt zorlanmasına yol açabilir. Dead bug egzersizi ise kalça fleksörlerini kontrollü şekilde hem uzatmaya hem güçlendirmeye yardımcı olur. Bu da duruşu destekler ve uzun süre oturmanın olumsuz etkilerini dengelemeye katkı sağlar.

Nasıl yapılır:

Kollarınızı yukarı doğru uzatın, elleriniz omuz hizasında olsun. Sol bacağınızı yere doğru uzatırken aynı anda sağ kolunuzu başınızın üzerinden geriye doğru indirin.

Sol bacağınızı yere doğru uzatırken aynı anda sağ kolunuzu başınızın üzerinden geriye doğru indirin. Kısa bir duraklama yapın ve başlangıç pozisyonuna dönün.

Kısa bir duraklama yapın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi diğer yönde tekrarlayın.

Hareketi diğer yönde tekrarlayın. Her taraf için 8 tekrar, toplam 16 tekrar uygulayın.

Hareketi diğer yönde tekrarlayın. Her taraf için 8 tekrar, toplam 16 tekrar uygulayın.

5. Flutter kick ➝ Weighted glute bridge

Flutter kick egzersizi çoğu zaman alt sırtın zorlanmasına ve kalça fleksörlerinde gerginliğe yol açabilir. Glute bridge ise kalçanın tam ekstansiyonunu sağlayarak kalça kaslarını daha etkili şekilde çalıştırır. Güçlendikçe hareketi daha yüksek ağırlık ekleyerek kolayca ilerletebilirsiniz.

Nasıl yapılır:

Kalçanızın üzerine bir dambıl yerleştirerek tutun. Topuklarınızdan güç alarak kalça kaslarınızı sıkın ve kalçanızı yukarı kaldırın.

Topuklarınızdan güç alarak kalça kaslarınızı sıkın ve kalçanızı yukarı kaldırın. Vücudunuz omuzlardan dizlere kadar düz bir çizgi oluşturmalı.

Vücudunuz omuzlardan dizlere kadar düz bir çizgi oluşturmalı. Kalçaızı kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna indirin.

Kalçaızı kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna indirin. 10-15 tekrar uygulayın.

Kalçaızı kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna indirin. 10-15 tekrar uygulayın.

Plank hareket

Plank pozisyonu, başta karın bölgesi olmak üzere omuz, sırt, kalça ve bacak kaslarını da çalıştırır. Herhangi bir ekipman gerektirmeden her yerde yapılabilir.